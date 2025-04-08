Свой среди своих: тест-драйв кроссовера Geely Cityray

Алексей Батушенко

Как-то незаметно, потихоньку, фигура речи «китайский городской кроссовер» переросла во вполне самодостаточное понятие. Знакомимся с одним из самых ярких представителей этой породы автомобилей — Geely Cityray.

Свой среди своих: тест-драйв кроссовера Geely Cityray
© Алексей Батушенко
Характерная внешность, хотя и сотканная из популярнейших на текущий момент элементов китайского автодизайна, — один из ключевых признаков «китайского городского кроссовера».

У Cityray всё это в наличии: радиаторная решётка, «набранная» из гранёных элементов, светодиодная полоса вдоль передней кромки капота, узкие «вертикальные» светодиодные противотуманки по краям «физиономии», звездообразная форма головной и задней оптики, полоса стопсигнала через всю корму, резкие выштамповки на боковинах кузова и дверях…

© Алексей Батушенко

Примерно такими же словесными «мазками» я могу описать ещё с десяток актуальных китайских «кроссов» разных марок. Но при всём при этом Geely Cityray не выглядит клоном всех своих конкурентов-одноклассников. Его дизайнеры отлично освоили искусство так комбинировать стандартные элементы декора, чтобы они все вместе смотрелись гармонично и где-то даже оригинально. Благодаря этому, Cityray умудряется выглядеть в потоке машин вполне себе узнаваемо и достаточно самобытно.

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Причём, он не избежал некоторых дизайнерских «приколов». Видите пару красивых никелированных двойных патрубков выхлопной системы в его заднем бампере? А они на самом деле декоративные! Настоящие выхлопные трубы к ним со стороны «брюха» машины подходят, это да. Но они обрываются в нескольких сантиметрах от «декорации». Забавно. Зато если придётся менять после аварии бампер, на СТО не нужно будет сопрягать его с выхлопной системой! «Хозяйке на заметку», так сказать.

© Алексей Батушенко

Что с мультимедиа?

Внутри Geely Cityray также «как влитой» вписывается во все стандарты подкласса «китайский городской кроссовер». Сейчас тут модно иметь фактически «планшетник» в качестве интерфейса «мультимедийки». Пожалуйста: у Cityray диагональ этого девайса равна 13 дюймам. А приборная доска (тоже «по канону»!) тут подчёркнуто невелика: стандартные цветные 10 дюймов, вытянутые горизонтально. На неё выводится куча бортовой информации. Которая прекрасно читается водителем даже на самом ярком солнце. Чем, кстати, могут похвастаться далеко не все конкуренты-одноклассники Geely Cityray.

Что касается мультимедийного «планшета», то он, пожалуй, прозрачно намекает на свои избыточные габариты. Установили-то его тут явно из соображений «чтоб не хуже, чем у соседа».
© Алексей Батушенко

Да, в него завели большущий (как у всех) набор функций. Вплоть до выбора режима движения машины и управления люком в крыше. Но в процессе его использования зачастую ловишь себя на мысли, что размер экрана тут — чересчур! Как-то многовато «воздуха» на картинках меню. Так и просится либо уменьшить экран, либо добавить на него какой-то информации — значков каких-нибудь. Или пунктов меню. А добавлять-то особо и нечего: электронных опций у машины (и их настроек, соответственно) тут и так с избытком — как минимум, не хуже, чем у моделей-конкурентов.

Впрочем, есть и у монитора и своя полезная «фишечка»: он слегка развернут к водителю. Тыкать пальчиком в повернутый к тебе тачскрин явно удобнее, чем в расположенный параллельно центральной консоли.

© Алексей Батушенко

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Эргономика должна быть!

Рабочее место водителя Geely Cityray в плане эргономики далеко от идеала. Хотя кресло с его интеллигентной, но надёжной боковой поддержкой нареканий не вызывает вообще. Его ты просто не замечаешь. Сидишь в нём сколько вздумается и всё — без усталости и отсиженных частей тела. На самом деле именно так проявляется высокий уровень эргономики.

© Алексей Батушенко

Но всё портит руль. Вернее — маленький диапазон регулировок по вылету и углу наклона. Возможно, для человека ростом ниже 180 см их окажется достаточно. Но лично я так и не смог правильно (с точки зрения вождения), и при том комфортно для себя тут устроиться.

Получалось, что когда ногам удобно — приходится тянуться руками к рулю, а когда руки на руле лежат как следует — коленки мои вверх торчат. Китайским инженерам достаточно было добавить 50-70 мм к диапазону вылета рулевой колонки, и мне не пришлось бы писать этот абзац!

При этом пассажиры заднего ряда сидений Geely Cityray (колёсная база кроссовера — 2701 мм) устроены вполне комфортно. Автор этих строк, например, спокойно усаживается «сам за собой» — за настроенным под себя же водительским креслом. Отмечу также достаточно внушительный объём багажного отсека — 571 литр. Таким пространством для перевозки поклажи может похвастаться далеко не каждый кроссовер и классом повыше.

© Алексей Батушенко

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Поехали!

На ходу Cityray порадовал бодрой динамикой. Паспортные 8,9 секунд «до сотни» — неплохо для 1,5-литрового 147-сильного бензинового мотора и 7-ступенчатого «робота». Это единственно возможная для нашего рынка комбинация силовых агрегатов.

© Алексей Батушенко

Если слишком резко давануть на педаль газа при старте с места, передние колеса срываются в пробуксовку даже на сухом асфальте.

Привод у кроссовера возможен исключительно передний. Был бы 4х4 — не буксовал, а ускорялся активнее! Но это же «китайский городской кроссовер»: что с него взять, моноприводность для него — норма!

Пожалуй, единственная претензия к динамике этого Geely вызвана присутствием в его трансмиссии «робота». Такие КП в принципе отличаются некоторой задумчивостью при переключении передач. Ну и Cityray не обошла стороной эта особенность.

© Алексей Батушенко

Про фирменную, «от Geely» настройку джойстика переключения передач не сказал ещё разве что ленивый. Но повторюсь: тут вы не сможете одним движением перевести КП, скажем, из положения «драйв» в «реверс». Нужно обязательно качнуть джойстиком два раза. С одного качка КП всегда встает в положение «нейтраль». С непривычки такая особенность дико раздражает. Но в Geely почему-то твёрдо верят, что это правильно.

«Трогательная» радость

Вот что кроссовере порадовало, так это работа системы «автохолд» при трогании с места. Это та, что сама, без нажатия на педаль тормоза, удерживает машину на месте. Лично я на других авто всегда её отключаю: меня выбешивает, что когда уже нужно ехать и ты нажимаешь на газ, этот гадский «автохолд» ещё какое-то время удерживает машину на месте. Из-за чего она при старте каждый раз сначала тупит, а потом прыгает вперёд. Особенно раздражает такая «помощь» этого электронного ассистента при движении в заторах.

© Алексей Батушенко

Так вот, о срабатывании «автохолда» в Cityray можно узнать лишь по загорающейся индикации на приборной доске. И по возможности убрать ногу с педали тормоза во время стоянки на светофоре — при селекторе КП, стоящем в положении «драйв». При трогании нажимаешь на «газ», и машина без малейшего «затыка» немедленно трогается. Вот это я понимаю: «автохолд» здорового человека!

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Главное — манёвры

Рулится машина, как минимум, на очень твёрдую «четвёрку». Обратной связью от колес на «баранке» тут, разумеется, и не пахнет. Хотя искусственное «утяжеление руля» через его электроусилитель создает некую иллюзию, но не более. Как и у многих китайских городских кроссоверов, впрочем.

Да, траекторию «на ощупь», как на старых-добрых «европейцах» или «японцах» у современного «Китая» не отследишь, не почувствуешь. Ушли те времена. Так что хватит уже по ним ныть.

Пора смириться и принять как неизбежность «всекитайский» подход к этому вопросу: никакой вам обратной связи на руле! Подобный шофёрский олдскул современному массовому водителю нужен как собаке пятая нога…

А вот подвеска Geely Cityray, в отличии от очень многих его китайских конкурентов, порадовала. Да, она жестковата, но без фанатизма, как говорится. И при том достаточно энергоёмка. Только на совсем уж дикой яме в асфальте за рулём Cityray вы ощутите «пробой» подвески на кузов.

© Алексей Батушенко

Взрослый аппетит

Режимы движения Cityray устанавливаются через меню в планшете мультимедийной системы. «Поиграв» несколько дней с этим разделом настроек, приходишь к выводу, что наиболее оптимальный из них — «комфорт». Все эти «эко», «спорт», «интеллектуальный» — не более чем вариации на тему все того же «комфорта». Они существенно меняют разве что дизайн приборной доски...

Типичный реальный расход топлива при городском «беспробочном» режиме езды оказался примерно на уровне 9-10 литров бензина на 100 км. По шоссе на скоростях 100-120 км/ч его можно опустить до примерно 7-8 л/100 км. Заявленные производителем характеристики прожорливости выглядят куда более оптимистично.

В заключение — о ценах

Прайс-лист на Geely Cityray стартует с отметки 2,85 миллионов рублей за комплектацию Comfort. Кроссовер «в топе» — комплектация Flagship Sport — обойдётся в 3,25 миллиона. Пожалуй, наиболее привлекательной по соотношению оснащённость/цена можно считать предшествующую «максималке» комплектацию Flagship за 3,21 миллиона рублей.

© Алексей Батушенко

Технические характеристики Geely Cityray

  • Габариты: 4510 х 1865 х 1650 мм
  • Колёсная база: 2701 мм
  • Снаряжённая масса: 1545 кг
  • Объём багажного отделения: 571/1271 литр
  • Дорожный просвет: 185 мм
  • Рабочий объем двигателя: 1499 см3
  • Максимальная мощность: 147 л.с.
  • Коробка передач: 7DCT
  • Привод: передний
  • Паспортный расход топлива: городской цикл — 6,8 л/100 км, загородный — 5,7 л/100 км, смешанный цикл — 6,5 л/100 км
  • Максимальная скорость: 190 км/ч
  • Ускорение 0–100 км/ч: 8,9 секунды

Плюсы Geely Cityray

  1. Современный дизайн.
  2. Просторный салон.
  3. Большой набор опций и электронных ассистентов водителя.
  4. Хорошая динамика.
  5. Хорошая подвеска.

Минусы Geely Cityray

  1. Недостаточный диапазон регулировок рулевого колеса.
  2. Бюджетные материалы отделки салона.
  3. Раздражающй фирменный алгоритм переключения джойстика КП.
  4. Отсутствие полного привода.
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