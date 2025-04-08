Свой среди своих: тест-драйв кроссовера Geely Cityray

Как-то незаметно, потихоньку, фигура речи «китайский городской кроссовер» переросла во вполне самодостаточное понятие. Знакомимся с одним из самых ярких представителей этой породы автомобилей — Geely Cityray.

© Алексей Батушенко

Характерная внешность, хотя и сотканная из популярнейших на текущий момент элементов китайского автодизайна, — один из ключевых признаков «китайского городского кроссовера».

У Cityray всё это в наличии: радиаторная решётка, «набранная» из гранёных элементов, светодиодная полоса вдоль передней кромки капота, узкие «вертикальные» светодиодные противотуманки по краям «физиономии», звездообразная форма головной и задней оптики, полоса стопсигнала через всю корму, резкие выштамповки на боковинах кузова и дверях…

© Алексей Батушенко

Примерно такими же словесными «мазками» я могу описать ещё с десяток актуальных китайских «кроссов» разных марок. Но при всём при этом Geely Cityray не выглядит клоном всех своих конкурентов-одноклассников. Его дизайнеры отлично освоили искусство так комбинировать стандартные элементы декора, чтобы они все вместе смотрелись гармонично и где-то даже оригинально. Благодаря этому, Cityray умудряется выглядеть в потоке машин вполне себе узнаваемо и достаточно самобытно.

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Причём, он не избежал некоторых дизайнерских «приколов». Видите пару красивых никелированных двойных патрубков выхлопной системы в его заднем бампере? А они на самом деле декоративные! Настоящие выхлопные трубы к ним со стороны «брюха» машины подходят, это да. Но они обрываются в нескольких сантиметрах от «декорации». Забавно. Зато если придётся менять после аварии бампер, на СТО не нужно будет сопрягать его с выхлопной системой! «Хозяйке на заметку», так сказать.

© Алексей Батушенко

Что с мультимедиа?

Внутри Geely Cityray также «как влитой» вписывается во все стандарты подкласса «китайский городской кроссовер». Сейчас тут модно иметь фактически «планшетник» в качестве интерфейса «мультимедийки». Пожалуйста: у Cityray диагональ этого девайса равна 13 дюймам. А приборная доска (тоже «по канону»!) тут подчёркнуто невелика: стандартные цветные 10 дюймов, вытянутые горизонтально. На неё выводится куча бортовой информации. Которая прекрасно читается водителем даже на самом ярком солнце. Чем, кстати, могут похвастаться далеко не все конкуренты-одноклассники Geely Cityray.

Что касается мультимедийного «планшета», то он, пожалуй, прозрачно намекает на свои избыточные габариты. Установили-то его тут явно из соображений «чтоб не хуже, чем у соседа».

© Алексей Батушенко

Да, в него завели большущий (как у всех) набор функций. Вплоть до выбора режима движения машины и управления люком в крыше. Но в процессе его использования зачастую ловишь себя на мысли, что размер экрана тут — чересчур! Как-то многовато «воздуха» на картинках меню. Так и просится либо уменьшить экран, либо добавить на него какой-то информации — значков каких-нибудь. Или пунктов меню. А добавлять-то особо и нечего: электронных опций у машины (и их настроек, соответственно) тут и так с избытком — как минимум, не хуже, чем у моделей-конкурентов.

Впрочем, есть и у монитора и своя полезная «фишечка»: он слегка развернут к водителю. Тыкать пальчиком в повернутый к тебе тачскрин явно удобнее, чем в расположенный параллельно центральной консоли.

© Алексей Батушенко

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Эргономика должна быть!

Рабочее место водителя Geely Cityray в плане эргономики далеко от идеала. Хотя кресло с его интеллигентной, но надёжной боковой поддержкой нареканий не вызывает вообще. Его ты просто не замечаешь. Сидишь в нём сколько вздумается и всё — без усталости и отсиженных частей тела. На самом деле именно так проявляется высокий уровень эргономики.

© Алексей Батушенко

Но всё портит руль. Вернее — маленький диапазон регулировок по вылету и углу наклона. Возможно, для человека ростом ниже 180 см их окажется достаточно. Но лично я так и не смог правильно (с точки зрения вождения), и при том комфортно для себя тут устроиться.

Получалось, что когда ногам удобно — приходится тянуться руками к рулю, а когда руки на руле лежат как следует — коленки мои вверх торчат. Китайским инженерам достаточно было добавить 50-70 мм к диапазону вылета рулевой колонки, и мне не пришлось бы писать этот абзац!

При этом пассажиры заднего ряда сидений Geely Cityray (колёсная база кроссовера — 2701 мм) устроены вполне комфортно. Автор этих строк, например, спокойно усаживается «сам за собой» — за настроенным под себя же водительским креслом. Отмечу также достаточно внушительный объём багажного отсека — 571 литр. Таким пространством для перевозки поклажи может похвастаться далеко не каждый кроссовер и классом повыше.

© Алексей Батушенко

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Поехали!

На ходу Cityray порадовал бодрой динамикой. Паспортные 8,9 секунд «до сотни» — неплохо для 1,5-литрового 147-сильного бензинового мотора и 7-ступенчатого «робота». Это единственно возможная для нашего рынка комбинация силовых агрегатов.

© Алексей Батушенко

Если слишком резко давануть на педаль газа при старте с места, передние колеса срываются в пробуксовку даже на сухом асфальте.

Привод у кроссовера возможен исключительно передний. Был бы 4х4 — не буксовал, а ускорялся активнее! Но это же «китайский городской кроссовер»: что с него взять, моноприводность для него — норма!

Пожалуй, единственная претензия к динамике этого Geely вызвана присутствием в его трансмиссии «робота». Такие КП в принципе отличаются некоторой задумчивостью при переключении передач. Ну и Cityray не обошла стороной эта особенность.

© Алексей Батушенко

Про фирменную, «от Geely» настройку джойстика переключения передач не сказал ещё разве что ленивый. Но повторюсь: тут вы не сможете одним движением перевести КП, скажем, из положения «драйв» в «реверс». Нужно обязательно качнуть джойстиком два раза. С одного качка КП всегда встает в положение «нейтраль». С непривычки такая особенность дико раздражает. Но в Geely почему-то твёрдо верят, что это правильно.

«Трогательная» радость

Вот что кроссовере порадовало, так это работа системы «автохолд» при трогании с места. Это та, что сама, без нажатия на педаль тормоза, удерживает машину на месте. Лично я на других авто всегда её отключаю: меня выбешивает, что когда уже нужно ехать и ты нажимаешь на газ, этот гадский «автохолд» ещё какое-то время удерживает машину на месте. Из-за чего она при старте каждый раз сначала тупит, а потом прыгает вперёд. Особенно раздражает такая «помощь» этого электронного ассистента при движении в заторах.

© Алексей Батушенко

Так вот, о срабатывании «автохолда» в Cityray можно узнать лишь по загорающейся индикации на приборной доске. И по возможности убрать ногу с педали тормоза во время стоянки на светофоре — при селекторе КП, стоящем в положении «драйв». При трогании нажимаешь на «газ», и машина без малейшего «затыка» немедленно трогается. Вот это я понимаю: «автохолд» здорового человека!

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Главное — манёвры

Рулится машина, как минимум, на очень твёрдую «четвёрку». Обратной связью от колес на «баранке» тут, разумеется, и не пахнет. Хотя искусственное «утяжеление руля» через его электроусилитель создает некую иллюзию, но не более. Как и у многих китайских городских кроссоверов, впрочем.

Да, траекторию «на ощупь», как на старых-добрых «европейцах» или «японцах» у современного «Китая» не отследишь, не почувствуешь. Ушли те времена. Так что хватит уже по ним ныть.

Пора смириться и принять как неизбежность «всекитайский» подход к этому вопросу: никакой вам обратной связи на руле! Подобный шофёрский олдскул современному массовому водителю нужен как собаке пятая нога…

А вот подвеска Geely Cityray, в отличии от очень многих его китайских конкурентов, порадовала. Да, она жестковата, но без фанатизма, как говорится. И при том достаточно энергоёмка. Только на совсем уж дикой яме в асфальте за рулём Cityray вы ощутите «пробой» подвески на кузов.

© Алексей Батушенко

Взрослый аппетит

Режимы движения Cityray устанавливаются через меню в планшете мультимедийной системы. «Поиграв» несколько дней с этим разделом настроек, приходишь к выводу, что наиболее оптимальный из них — «комфорт». Все эти «эко», «спорт», «интеллектуальный» — не более чем вариации на тему все того же «комфорта». Они существенно меняют разве что дизайн приборной доски...

Типичный реальный расход топлива при городском «беспробочном» режиме езды оказался примерно на уровне 9-10 литров бензина на 100 км. По шоссе на скоростях 100-120 км/ч его можно опустить до примерно 7-8 л/100 км. Заявленные производителем характеристики прожорливости выглядят куда более оптимистично.

В заключение — о ценах

Прайс-лист на Geely Cityray стартует с отметки 2,85 миллионов рублей за комплектацию Comfort. Кроссовер «в топе» — комплектация Flagship Sport — обойдётся в 3,25 миллиона. Пожалуй, наиболее привлекательной по соотношению оснащённость/цена можно считать предшествующую «максималке» комплектацию Flagship за 3,21 миллиона рублей.

© Алексей Батушенко

Технические характеристики Geely Cityray

Габариты: 4510 х 1865 х 1650 мм

Колёсная база: 2701 мм

Снаряжённая масса: 1545 кг

Объём багажного отделения: 571/1271 литр

Дорожный просвет: 185 мм

Рабочий объем двигателя: 1499 см3

Максимальная мощность: 147 л.с.

Коробка передач: 7DCT

Привод: передний

Паспортный расход топлива: городской цикл — 6,8 л/100 км, загородный — 5,7 л/100 км, смешанный цикл — 6,5 л/100 км

Максимальная скорость: 190 км/ч

Ускорение 0–100 км/ч: 8,9 секунды

Плюсы Geely Cityray

Современный дизайн. Просторный салон. Большой набор опций и электронных ассистентов водителя. Хорошая динамика. Хорошая подвеска.

Минусы Geely Cityray