Единственный в своём роде: всё о Chery Arrizo 8

Седанов на российском рынке представлено не так много, а в гамме Chery модель такого типа и вовсе одна — флагманский Arrizo 8. О том, что представляет собой этот автомобиль, рассказывает редакция «Рамблер Авто».

© Chery

Внешний вид

В передней части седана доминирует гигантская радиаторная решётка, напоминающая по форме букву «Х» и «набранная» из множества ромбообразных ячеек. Она занимает всё пространство между крышкой капота и нижней кромкой переднего бампера. По бокам от неё пристроились ниши с противотуманными фарами, а «этажом выше» располагаются вытянутые вдоль линии капота фары основного головного света.

Профиль седана визуально «держится» на контуре крыши салона, «сросшейся» с крышкой багажного отсека и выштамповке на боковине и дверях, на которую «нанизаны» декоративная накладка на переднем крыле, дверные ручки, и острый угол заднего фонаря. Все это покоится на «фундаменте» легкосплавных дисков R18.

Корма Chery Arrizo 8 демонстрирует миру треугольные задние фонари, а также массивный диффузор под задним бампером со встроенными в него двумя «двустволками» выхлопной системы.

© Chery

Салон

Интерьер седана встречает посетителей качественным дорогим пластиком и кожей отделки.

Дисплеи приборной доски и мультимедийной системы «срослись» и стоят перед водителем цветной стеной вдоль кромки передней панели. Мультируль регулируется как по вылету, так и по углу наклона. Блоки управления электроприводами настройки положения сидений вынесены на дверные карты и выполнены в виде «кресел» — в стиле Mercedes-Benz, который потом переняли чуть ли не все автопроизводители мира.

На лицо прекрасные: тест-драйв рестайлингового лифтбэка Bestune B70

Сами по себе передние кресла очень удобны, с хорошей боковой поддержкой. Диапазон их регулировок позволяет удобно устроиться и рослому мужчине, и миниатюрной даме. Вентиляция и обогрев кресел предусмотрены даже в базовой комплектации. Единственный минус: сиденье могло бы быть и подлиннее. Впрочем, эта неприятность характерна для очень многих китайских авто.

На центральном тоннеле, помимо джойстика управления трансмиссией, расположился блок управления основными функциями мультимедийной системы с «крутилкой», обеспечивающей доступ к меню и тем самым освобождающей водителя от необходимости тянуться пальцем к монитору, отвлекаясь от процесса управления машиной.

© Chery

Что касается управления климатом Chery Arrizo 8, то отвечающий за него блок кнопок вытянулся поперек центральной консоли, на одном уровне с кнопкой запуска мотора. В основании центральной консоли расположилась площадка беспроводной зарядки смартфонов. Центральный тоннель имеет «подвал», в виде широкой полки для мелочей с 12-вольтовым разъёмом.

Мультимедиа и электроника

У седана Arrizo 8 приборная панель и тачскрин мультимедийной системы представлены парой цветных 12,3-дюймовых дисплеев. Вид приборной доски можно настраивать по своему вкусу.

Мультимедийная система седана оснащена хорошего качества акустикой, поддерживает Android Auto/Apple CarPlay и имеет встроенную навигационную систему. В распоряжении задних пассажиров имеется единственный USB-разъём.

Особенности багажника

Паспортный объём багажника Arrizo 8 составляет 455 литров. Это заметно меньше, чем у большинства японских и корейских конкурентов модели. Для перевозки длинномеров можно сложить спинку заднего дивана. К сожалению, только целиком. Из-за особенностей дизайна кузова ширина проёма багажника не мала, а вот его погрузочная высота, наоборот, великовата.

Кроссовер или универсал? Самое важное о новой китайской машине VGV U75 Plus

Технические характеристики

Габариты седана составляют 4757×1832×1469 мм, а колесная база равна 2770 мм. Снаряженная масса 1583 кг. Дорожный просвет – 144 мм.

Передняя подвеска типа МакФерсон, а задняя — независимая, многорычажная. Привод только передний. Коробка передач – исключительно семиступенчатая роботизированная.

© Chery

Двигатель

Модель предлагается на российском рынке с единственно возможным мотором – 1,6-литровым бензиновым турбированным агрегатом мощностью 150 л.с.

С места до 100 км/ч Arrizo 8 разгоняется за 9,8 секунды. Расход топлива заявлен производителем на уровне 6,1 литр на 100 км в загородном режиме движения и 9,9 литра – в городском.

Комплектации и стоимость

Наиболее доступная версия седана называется Active. Она оснащена:

светодиодной оптикой,

дисками R17,

зеркалами с электрорегулировкой, обогревом и встроенными повторителями поворотов,

камерой заднего вида и парктрониками,

датчиками давления и температуры в шинах,

системой курсовой стабилизации,

четырьмя подушками безопасности,

преднатяжителями передних ремней безопасности,

датчиками дождя и освещённости,

автоматической блокировкой дверей на ходу,

звукоизолирующими передними стёклами,

электрическим «ручником» с функцией AutoHold,

системой бесключевого доступа,

системой дистанционного запуска двигателя и прогрева салона,

электрообогревом передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя,

механической регулировкой передних сидений,

двухзонным климат-контролем,

кожаным салоном, многофункциональным кожаным рулевым колесом,

приборной доской и сенсорным мультимедийным дисплеем диагональю по 10,25 дюйма каждый,

системой hands free с Bluetooth-связью с мобильным телефоном,

беспроводной зарядкой для смартфона,

шестью динамиками и еще рядом опций.

Стоимость Chery Arrizo 8 в базовом оснащении составляет от 2 710 000 рублей.

© Chery

Отцы и дети: первый экспресс-тест-драйв Dongfeng Mage и Dongfeng Huge

На ступень выше стоит комплектация Prime. Она дополнена такими опциями как колёсные диски R18, система кругового обзора, электропривод складывания зеркал, шесть подушек безопасности, электрический привод регулировки передних сидений и 12,3-дюймовые дисплеи приборной доски и тачскрина мультимедийной системы. Стоимость такого Chery Arrizo 8 – от 2 900 000 рублей.

Наиболее полная комплектация седана называется Ultra Black. Ей, помимо прочих опций положена панорамная крыша с люком, черные элементы отделки интерьера атмосферная подсветка интерьера, передние парктроники, 10 подушек безопасности, 12 динамиков, адаптивный круиз-контроль, система контроля слепых зон, система помощи при вождении ADAS, память настроек водительского сиденья и зеркал, электрорегулировка поясничного подпора водительского кресла, вентиляция передних сидений. Стоимость Chery Arrizo 8 в топовой комплектации начинается от 3 110 000 рублей.

Отзывы владельцев

Владельцы Arrizo 8 хвалят машину за внешний вид, качественные материалы отделки салона, комфортные передние сидения и большое количество опций. Отмечают плавную работу подвески и хорошую управляемость.

Среди минусов упоминают наличие аэродинамических шумов на высоких скоростях, негерметичную переднюю стойку и заминки в реакции мотора на нажатие педали газа. Некоторые испытывают сложности при обращении к функциям меню автомобиля. Пользователи иной раз отмечают узкий проём багажного отделения.