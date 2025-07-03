Единственный в своём роде: всё о Chery Arrizo 8
Седанов на российском рынке представлено не так много, а в гамме Chery модель такого типа и вовсе одна — флагманский Arrizo 8. О том, что представляет собой этот автомобиль, рассказывает редакция «Рамблер Авто».
Внешний вид
В передней части седана доминирует гигантская радиаторная решётка, напоминающая по форме букву «Х» и «набранная» из множества ромбообразных ячеек. Она занимает всё пространство между крышкой капота и нижней кромкой переднего бампера. По бокам от неё пристроились ниши с противотуманными фарами, а «этажом выше» располагаются вытянутые вдоль линии капота фары основного головного света.
Профиль седана визуально «держится» на контуре крыши салона, «сросшейся» с крышкой багажного отсека и выштамповке на боковине и дверях, на которую «нанизаны» декоративная накладка на переднем крыле, дверные ручки, и острый угол заднего фонаря. Все это покоится на «фундаменте» легкосплавных дисков R18.
Корма Chery Arrizo 8 демонстрирует миру треугольные задние фонари, а также массивный диффузор под задним бампером со встроенными в него двумя «двустволками» выхлопной системы.
Салон
Интерьер седана встречает посетителей качественным дорогим пластиком и кожей отделки.
Дисплеи приборной доски и мультимедийной системы «срослись» и стоят перед водителем цветной стеной вдоль кромки передней панели. Мультируль регулируется как по вылету, так и по углу наклона. Блоки управления электроприводами настройки положения сидений вынесены на дверные карты и выполнены в виде «кресел» — в стиле Mercedes-Benz, который потом переняли чуть ли не все автопроизводители мира.
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Сами по себе передние кресла очень удобны, с хорошей боковой поддержкой. Диапазон их регулировок позволяет удобно устроиться и рослому мужчине, и миниатюрной даме. Вентиляция и обогрев кресел предусмотрены даже в базовой комплектации. Единственный минус: сиденье могло бы быть и подлиннее. Впрочем, эта неприятность характерна для очень многих китайских авто.
На центральном тоннеле, помимо джойстика управления трансмиссией, расположился блок управления основными функциями мультимедийной системы с «крутилкой», обеспечивающей доступ к меню и тем самым освобождающей водителя от необходимости тянуться пальцем к монитору, отвлекаясь от процесса управления машиной.
Что касается управления климатом Chery Arrizo 8, то отвечающий за него блок кнопок вытянулся поперек центральной консоли, на одном уровне с кнопкой запуска мотора. В основании центральной консоли расположилась площадка беспроводной зарядки смартфонов. Центральный тоннель имеет «подвал», в виде широкой полки для мелочей с 12-вольтовым разъёмом.
Мультимедиа и электроника
У седана Arrizo 8 приборная панель и тачскрин мультимедийной системы представлены парой цветных 12,3-дюймовых дисплеев. Вид приборной доски можно настраивать по своему вкусу.
Мультимедийная система седана оснащена хорошего качества акустикой, поддерживает Android Auto/Apple CarPlay и имеет встроенную навигационную систему. В распоряжении задних пассажиров имеется единственный USB-разъём.
Особенности багажника
Паспортный объём багажника Arrizo 8 составляет 455 литров. Это заметно меньше, чем у большинства японских и корейских конкурентов модели. Для перевозки длинномеров можно сложить спинку заднего дивана. К сожалению, только целиком. Из-за особенностей дизайна кузова ширина проёма багажника не мала, а вот его погрузочная высота, наоборот, великовата.
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Технические характеристики
Габариты седана составляют 4757×1832×1469 мм, а колесная база равна 2770 мм. Снаряженная масса 1583 кг. Дорожный просвет – 144 мм.
Передняя подвеска типа МакФерсон, а задняя — независимая, многорычажная. Привод только передний. Коробка передач – исключительно семиступенчатая роботизированная.
Двигатель
Модель предлагается на российском рынке с единственно возможным мотором – 1,6-литровым бензиновым турбированным агрегатом мощностью 150 л.с.
С места до 100 км/ч Arrizo 8 разгоняется за 9,8 секунды. Расход топлива заявлен производителем на уровне 6,1 литр на 100 км в загородном режиме движения и 9,9 литра – в городском.
Комплектации и стоимость
Наиболее доступная версия седана называется Active. Она оснащена:
- светодиодной оптикой,
- дисками R17,
- зеркалами с электрорегулировкой, обогревом и встроенными повторителями поворотов,
- камерой заднего вида и парктрониками,
- датчиками давления и температуры в шинах,
- системой курсовой стабилизации,
- четырьмя подушками безопасности,
- преднатяжителями передних ремней безопасности,
- датчиками дождя и освещённости,
- автоматической блокировкой дверей на ходу,
- звукоизолирующими передними стёклами,
- электрическим «ручником» с функцией AutoHold,
- системой бесключевого доступа,
- системой дистанционного запуска двигателя и прогрева салона,
- электрообогревом передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя,
- механической регулировкой передних сидений,
- двухзонным климат-контролем,
- кожаным салоном, многофункциональным кожаным рулевым колесом,
- приборной доской и сенсорным мультимедийным дисплеем диагональю по 10,25 дюйма каждый,
- системой hands free с Bluetooth-связью с мобильным телефоном,
- беспроводной зарядкой для смартфона,
- шестью динамиками и еще рядом опций.
Стоимость Chery Arrizo 8 в базовом оснащении составляет от 2 710 000 рублей.
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На ступень выше стоит комплектация Prime. Она дополнена такими опциями как колёсные диски R18, система кругового обзора, электропривод складывания зеркал, шесть подушек безопасности, электрический привод регулировки передних сидений и 12,3-дюймовые дисплеи приборной доски и тачскрина мультимедийной системы. Стоимость такого Chery Arrizo 8 – от 2 900 000 рублей.
Наиболее полная комплектация седана называется Ultra Black. Ей, помимо прочих опций положена панорамная крыша с люком, черные элементы отделки интерьера атмосферная подсветка интерьера, передние парктроники, 10 подушек безопасности, 12 динамиков, адаптивный круиз-контроль, система контроля слепых зон, система помощи при вождении ADAS, память настроек водительского сиденья и зеркал, электрорегулировка поясничного подпора водительского кресла, вентиляция передних сидений. Стоимость Chery Arrizo 8 в топовой комплектации начинается от 3 110 000 рублей.
Отзывы владельцев
Владельцы Arrizo 8 хвалят машину за внешний вид, качественные материалы отделки салона, комфортные передние сидения и большое количество опций. Отмечают плавную работу подвески и хорошую управляемость.
Среди минусов упоминают наличие аэродинамических шумов на высоких скоростях, негерметичную переднюю стойку и заминки в реакции мотора на нажатие педали газа. Некоторые испытывают сложности при обращении к функциям меню автомобиля. Пользователи иной раз отмечают узкий проём багажного отделения.