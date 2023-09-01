Автоэксперт оценил сообщения о запрете вешать гаджеты на лобовое стекло

Многие водители совершенно не задумываются о том, что если они размещают на лобовом стекле, например, планшет, закрывающий обзор, то это негативно влияет на безопасность дорожного движения. В перекрытой гаджетом или какой-то игрушкой зоне можно не увидеть, к примеру, проезжающего на электросамокате человека. Так что такая проблема действительно существует, и ее надо решать. Однако в МВД решили не объяснять людям, почему не нужно этого делать, а ввести штраф.

Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза