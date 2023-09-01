Автоэксперт оценил сообщения о запрете вешать гаджеты на лобовое стекло
Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения, касающиеся введения в России запрета на установку на лобовом стекле машин мешающих обзору водителей гаджетов.
Ранее СМИ со ссылкой на постановление правительства о новых правилах эксплуатации автомобилей сообщили, что с 1 сентября в силу вступил запрет вешать гаджеты на лобовое стекло машин. В МВД при этом уточнили, что новые правила не подразумевают под собой запрета вешать гаджеты на лобовое стекло, если устройство не мешает обзорности с места водителя.
Многие водители совершенно не задумываются о том, что если они размещают на лобовом стекле, например, планшет, закрывающий обзор, то это негативно влияет на безопасность дорожного движения. В перекрытой гаджетом или какой-то игрушкой зоне можно не увидеть, к примеру, проезжающего на электросамокате человека. Так что такая проблема действительно существует, и ее надо решать. Однако в МВД решили не объяснять людям, почему не нужно этого делать, а ввести штраф.Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза
При этом специалист выразил сомнения в том, что штраф за установку мешающих обзору элементов будет применяться повсеместно.
"Но в целом я поддерживаю эту историю и считаю... Сейчас среди некоторых автолюбителей стало модно класть большого игрушечного гуся на приборную панель. Зачем это делается - непонятно, но это в моде. И мы в Национальном автомобильном союзе считаем, что такие моменты надо контролировать", — заявил он.
Вместе с тем Шапарин отметил, что четких параметров, касающихся разрешенных зон для размещения гаджетов на лобовом стекле автомобиля, нет.
"Все неисправности будут контролировать сотрудники ГИБДД, руководствуясь собственными соображениями по этому поводу. И здесь, конечно, возможны злоупотребления, возможны вольные трактовки. Соответствующие положения законодательства написаны максимально расплывчато. Мы считаем, что нужно было четко прописать, что, например, на левую половину лобового стекла запрещено что-либо устанавливать, а на правую - разрешено. Точка. Но такой формулировки нет, в этой части она расплывчата", — подчеркнул эксперт.
В сложившейся ситуации Шапарин рекомендовал автолюбителям полностью отказаться от размещения дополнительных элементов на лобовых стеклах их машин.
"Многие элементы, например присоски для телефона, невозможно перенести на правую часть лобового стекла, потому что в этом случае придется тащить провода через всю машину. Так что если вы расположили необходимые гаджеты на лобовом стекле своей машины, то их лучше перевесить", — заключил специалист.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в обращении на имя начальника ГИБДД генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова ранее призвал значительно ужесточить наказание за объезд дорожных заторов по обочинам и иным выделенным полосам .