«Москвич» прокомментировал смену технологического партнёра

Российская марка откажется от сотрудничества с JAC в пользу MG?

© Андрей Титов/РамблерАвто

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что российский автобренд «Москвич» откажется от технологического сотрудничества с JAC, и его новым партнёром станет MG. «Рамблер/авто» обратился за комментарием к представителю столичной марки.

По информации инсайдеров, новая модель «Москвича» будет базироваться на китайско-британском кроссовере MG HS. Предположительно именно эта модель была запечатлена нашим корреспондентом на территории Московского автозавода.

«Просим вас ориентироваться только на официальные заявления компании», — ответили в «Москвиче» на вопрос «Рамблер/авто» о смене технологического партнёра.

За три года после возрождения в 2022-м «Москвич» наладил выпуск четырёх моделей: кроссовер «Москвич 3», электрический кроссовер «Москвич 3е», седан «Москвич 6» и флагманский кроссовер «Москвич 8». Все они — лицензированные копии JAC: JS4, E40X, J7 и Sehol X.

