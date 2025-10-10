Путина попросили отсрочить нашумевшую реформу на пять лет

Общественники бьют тревогу и написали два письма президенту России.

Общественные организации обратились к президенту России Владимиру Путину с письменной просьбой перенести вступление в силу закона о локализации автомобилей в такси. Они предлагают отсрочить новые требования на пять лет — до 1 марта 2031 года, сообщает газета «Ведомости».

Закон, обязывающий таксопарки использовать только автомобили российского производства, должен вступить в силу 1 марта 2026 года. Однако, несмотря на утверждение закона ещё в мае этого года, остаётся много нерешённых вопросов, как, например, неопределённость с самозанятыми водителями, которые работают в такси на собственных автомобилях. Так, по оценке Общественного совета по развитию такси (ОСРТ), 75% самозанятых таксистов сейчас работают на машинах, которые не соответствуют критериям о локализации.

В ОСРТ считают, что наилучший выход — вывести по крайней мере самозанятых таксистов из-под действия нового закона до 2031 года. Кроме того, организация просит президента России разрешить повторную регистрацию автомобилей в региональном реестре такси при смене собственника, окончании договора лизинга или аренды с правом выкупа. Другими словами, общественники предлагают оставить в таксопарках иномарки, которые числились в реестре до 1 марта 2026 года. Согласно новому закону, включить эти машины заново в базу будет невозможно.

«Отсрочка для самозанятых до 2031 года и право повторной регистрации машин после окончания лизинга — это разумный компромисс, который позволит сохранить доступность услуг такси. Мы за локализацию, но такую, которая работает на людей и экономику», — подчеркнула председатель ОСРТ Ирина Зарипова.

Автором второго обращения к Владимиру Путину стал профсоюз «Новый труд», председатель которого Дарья Митина попросила президента России полностью перенести вступление нового закона в силу до 1 марта 2028 года. По её словам, в противном случае из сферы такси могут уйти около 90% водителей, работающих по договору самозанятого, а стоимость поездок такси вырастет на 25-50%.

