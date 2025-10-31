Повышение утильсбора на автомобили перенесли на 1 декабря

Минпромторг РФ отсрочил введение новых правил расчёта «утиля».

Повышение утилизационного сбора на автомобили в России, которое было намечено на 1 ноября, временно отменяется. Проект постановления вступит в силу через месяц — 1 декабря, следует из заявления Минпромторга РФ.

На фоне коллапса с поставками купленных иномарок в правительстве изучили вариант с переносом вступления в силу новых правил рассчёта утильсбора и теперь приняли решение об отсрочке.

«С учётом интересов тех граждан, которые могли заказать и оплатить автомобили с мощностью двигателя свыше 160 л.с. уже после публикации проекта нормативно-правового акта с новыми параметрами или столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств, принято решение о переносе предполагаемого вступления постановления в силу на один месяц – с 1 декабря 2025 года. Проект постановления в соответствующей редакции внесён в Правительство Российской Федерации», — говорится в заявлении Минмпромторга.

Отсроченный на месяц расчёт утильсбора для физлиц будет привязан не только к возрасту автомобиля и объёму двигателя, но и к мощности. Новые правила расчёта касаются только автомобилей с отдачей мотора 160 л.с. и больше, которые граждане везут из-за границы для собственных нужд.

По прогнозам экспертов, в связи с пересмотренной методикой начисления ставки «утиля» вырастут в десятки раз, а автомобили в России подорожают от 5% до 20% в зависимости от класса и мощности. На стадии общественного обсуждения проект постановления собрал свыше 125 тысяч дизлайков.

