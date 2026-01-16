GAC анонсировал четыре новинки в России в 2026 году

Компания рассказала о новинках для российского рынка.

Китайский автоконцерн GAC Motor в 2026 году серьёзно расширит модельную линейку в России. О грядущем пополнении официальной дилерской сети рассказали в российском представительстве компании.

Модельный ряд GAC в течение года пополнится двумя полноразмерными гибридными кроссоверами – S7 и S9. Кроме того, компания привезёт две модели своих дочерних брендов Aion и Hyptec, о чём «Рамблер/авто» сообщал ещё в ноябре.

Новинки GAC в России в 2026 году

GAC S7: Гибридный кроссовер с силовой установкой мощностью 501 л.с. и полным приводом в топовой комплектации. На одном баке/заряде проезжает до 1150 км.

Гибридный кроссовер с силовой установкой мощностью 501 л.с. и полным приводом в топовой комплектации. На одном баке/заряде проезжает до 1150 км. GAC S9: Самая габаритная новинка в российской линейке. Длина кроссовера достигает 5060 мм, а колёсная база составляет 2930 мм. В Китае машина доступна как в 5-местном, так и в 7-местном варианте. По мощности чуть-чуть уступает S7 – отдача составляет 500 «лошадок». Дальность хода достигает 1200 км.

Самая габаритная новинка в российской линейке. Длина кроссовера достигает 5060 мм, а колёсная база составляет 2930 мм. В Китае машина доступна как в 5-местном, так и в 7-местном варианте. По мощности чуть-чуть уступает S7 – отдача составляет 500 «лошадок». Дальность хода достигает 1200 км. GAC Aion V: Полностью электрический кроссовер с силовым агрегатом на 224 л.с. и внушительным запасом хода до 600 км. Осенью прошлого года заработал пять звёзд сразу на двух краш-тестах.

Полностью электрический кроссовер с силовым агрегатом на 224 л.с. и внушительным запасом хода до 600 км. Осенью прошлого года заработал пять звёзд сразу на двух краш-тестах. GAC Hyptec HT: Батарейный кросс-купе с вариантами двигателя на 245 и 340 л.с. Главная особенность данной модели — задние двери типа «крыло чайки».

О стоимости и сроках старта продаж каждой модели в GAC объявят отдельно.

На сегодняшний день в российской гамме GAC представлено шесть моделей: кроссоверы GS3, GS4, дорестайлинговый и рестайлинговый GS8, минивэн M8 и седан Empow.

