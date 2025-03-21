Весеннее ТО по-китайски: особенности проверки машины из КНР после зимы

Весенний сheck-up не помешает даже почти новой машине, не говоря уже о подержанной. Массовое появление на российских дорогах китайских моделей требует уделять особое внимание особенностям весеннего обслуживания именно этих авто.

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Зима для любой машины считается трудным сезоном. В этот период системам, механизмам и деталям приходится работать в условиях мороза, агрессивных противогололёдных реагентов и разбитого во время оттепелей асфальта.

Современные китайские машины разных марок и моделей, хлынувшие в последние годы на российский рынок, пока ещё не успели зарекомендовать себя определённым образом с точки зрения надёжности при длительной эксплуатации в наших условиях.

Поведение рандомного «китайца» через полгода, год или полтора года после покупки может оказаться для его владельца сродни лотерее. Так что проверка после зимы тех или иных частей китайской легковушки (помимо плановых ТО) сейчас по-настоящему актуальна для достаточно большого количества автовладельцев. Итак, что же стоит проверить у «китайца» весной?

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Кузов

Сверху

Оценить состояние кузова кажется задачей не сложной. Машина всегда на виду у владельца. Однако стоит повнимательнее приглядеться к ней, даже никаких заметных проблем с лакокрасочным покрытием не наблюдается.

После очередного посещения автомойки потратьте несколько минут на пристальное и с минимального расстояния изучение оконных рамок, молдингов, мест сопряжения кузовных панелей и деталей пластикового обвеса.

Выискивать следует возможные потертости ЛКП, а также даже самые лёгкие намёки на следы ржавых подтёков. Кроме того, нужно изучить вообще весь кузов на предмет сколов краски. Все вышеназванные участки — потенциальные очаги коррозии, требующие от владельца соответствующего внимания.

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Снизу

Днище любой машины сильнее всего страдает от механического воздействия летящей с дороги грязи, песка и камней, а также от противогололедной «химии».

Слабая защита некоторых китайских моделей от коррозии стала уже общим местом. Днище «китайца» требует в этом смысле повышенного внимания. Даже если он пережил на российских дорогах всего одну зиму, крайне рекомендуется по весне поднять автомобиль на подъёмнике в автосервисе и проинспектировать состояние нижней части кузова.

С большой долей вероятности тут будут обнаружены очаги ржавчины. Выход один: обработать машину качественным антикором. Он остановит процесс коррозии как минимум на несколько лет.

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Подвеска

Характеристики подвески большинства китайских машин достаточно далеки от идеально подходящих для российских дорог. Легковые машины из КНР, за исключением, пожалуй, брутальных внедорожников и утилитарных пикапов, в большинстве своём, рассчитаны на эксплуатацию в условиях хорошего асфальта.

Во многих российских регионах зима — время плохих дорог. Особенно там, где природа щедра на снег и лёд, а также там, где нередко чередование морозов и оттепелей. Регулярные переходы температуры через ноль быстро разрушают асфальт. А получающиеся при этом выбоины, в свою очередь, ускоренно разбивают подвеску китайских машин.

Поэтому весной следует с особым тщанием проверить все элементы подвески вашего «китайца». Может оказаться, что дышит на ладан какой-то из амортизаторов, шаровая опора или сайлент-блок. Выявленное слабое звено следует заменить на исправную деталь. Чтобы через месяц-другой (или даже раньше!) не столкнуться уже с необходимостью срочного ремонта подвески, когда там что-то застучит-загрохочет.

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«Резинки»

Под этим общим жаргонным названием в машине обычно подразумеваются всевозможные пыльники, шланги, уплотнения и тому подобные детали. Их изготавливают (в зависимости от назначения) не только из резины, но и из гибкого пластика различных марок. В данном случае суть не в названии, а назначении такого рода элементов конструкции машины.

Далеко не всегда такого рода китайские детали выдерживают испытание российской зимой без печальных последствий для себя.

Поэтому весной требуется пристально изучить состояние всех этих пыльников-шлангов и прочего на предмет трещин, разрывов, изломов и тому подобного. При обнаружении чего-то подобного — срочно меняем одряхлевшую за зиму «резинку».

Ведь через лопнувший пыльник в механизм, который он защищает, мгновенно набьётся грязь и выведет его из строя. Цена ремонта или замены детали практически всегда несопоставимо выше чем стоимость замены копеечной «резинки». А об опасности внезапного разрыва под капотом какого-нибудь уставшего шланга, никому, пожалуй, рассказывать не нужно.

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Трансмиссия

Большинство китайских машин сейчас оснащают либо вариатором, либо роботизированной трансмиссией. Зимой, во время гололёда и снегопадов машинам приходится много буксовать. Для крупных городов в такую погоду характерны многочасовые заторы. При буксовании или длительном движении в пробке механизмы и вариатора, и «робота» испытывают повышенные нагрузки. И, соответственно, ускоренно изнашиваются.

На текущий момент отсутствуют всеобъемлющие и общедоступные данные о долговременной надёжности китайских агрегатов такого типа. Поэтому весной имеет смысл показать своего «роботизированного» или «вариаторного» «китайца» специалисту по трансмиссиям. Чтобы он продиагностировал агрегат.

Даже если всё там более-менее в порядке, а машина прошла более 40 000 километров, рекомендуется сменить в вариаторе или «роботе» с «мокрым» сцеплением рабочую жидкость и очистить её фильтр. Такие внеплановые ТО существенно продляют жизнь механизму.

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Итак, у китайского автомобиля весной проверяем: