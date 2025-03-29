Что нужно сделать с аккумулятором весной, чтобы он не подвёл летом

Зима — тяжёлое время для автомобиля. Её аккумулятор страдает от холодов порой заметно сильнее, чем прочие системы и узлы. Разбираем, как подготовить АКБ к тёплому сезону.

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Практически любой переживший зиму автомобильный аккумулятор может подвести владельца летом. Причём даже на вполне себе свежей машине. Чтобы избежать такого сценария, следует произвести несколько простых действий — своего рода весеннее ТО для АКБ.

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Осмотреть корпус батареи и при необходимости помыть его

Как бы дико это ни звучало, но АКБ иногда имеет смысл мыть. На всех поверхностях под капотом после слякотной зимы скапливается грязный налёт. На «батарейке» — тоже.

Грязь на корпусе между клеммами, особенно во время влажной погоды, становится проводником электричества. По грязи АКБ замыкается «сам на себя» и быстро разряжается.

Помыть батарею несложно. Достаточно отсоединить от неё провода и аккуратно протереть мокрой губкой или щёткой грязь с поверхности между клеммами. А потом, просушив клеммы, вернуть провода назад.

Проверить и очистить клеммы

За зиму клеммы аккумулятора иной раз покрываются внушительным слоем окислов. Они мешают течь току. Из-за них батарея хуже заряжается, и хуже отдает электричество — например, при запуске двигателя.

Для очистки клемм снимаем провода с батареи. Далее кусочком наждачной бумаги очищаем от налёта и наростов окислов как клеммы, так и провода.

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Проверить утечки электричества

Пока провода с АКБ сняты, нужно проинспектировать систему на наличие утечек электричества. Для этого нам потребуется приборчик под названием мультиметр.

Подсоединяем к АКБ «плюсовой» провод. Выключаем все-все приборы в машине, которые могут потреблять электричество. После этого измеряем мультиметром величину тока между «минусом» аккумулятора и временно отсоединённым от него проводом.

Если мультиметр при том покажет менее 25 мА, значит все с электросистемой машины в порядке. А вот если на экране устройства «нарисуется» больше 30 мА — это нехорошо. Это значит где-то в электросети машины завелось одно или сразу несколько «коротких замыканий». Они не просто сажают АКБ. В случае долгой стоянки машины или, например, при подключении мощного дополнительного электрооборудования к её бортовой сети, может сложиться так, что «коротыши» полностью разрядят батарею.

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После нескольких таких «уходов в ноль» многие АКБ становятся пригодными разве что для утилизации. Вывод: есть утечка тока — нужно найти и ликвидировать силами специалистов СТО. Иначе из-за неё вероятны проблем с АКБ.

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Проверить сам аккумулятор

После зимы нужно проверить и сам АКБ. С помощью всё того же мультиметра. При выключенном моторе напряжение на клеммах батареи должно находиться в пределах 12,6–12,7 вольт.

Если оно ниже 12 вольт — возможно, батарея недозаряжена из-за каких-либо проблем в электросистеме. Ну а когда АКБ может похвастаться менее чем 11,5 вольт на клеммах, велика вероятность, что даже летний режим эксплуатации она не вывезет. То есть её пора заменить на новый аккумулятор.

Весной автомобильному аккумулятору требуются: