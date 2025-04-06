Как правильно мыть машину после зимы весной

В холодное время машина пачкается несколько иначе, чем в тёплое. Виной тому снег и слякоть, а также противогололёдная «химия» на дороге. Поэтому весной, по окончании зимнего сезона, машина нуждается в специфической мойке. Подробно рассказываем, что для этого рекомендуется сделать.

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Генеральная «весенняя» мойка машины нужна, чтобы убрать со всех частей кузова не только накопившуюся за зиму грязь. Самое главное – удалить антигололёдные химреагенты, которыми обрабатывали дороги зимой. Это, как правило, довольно агрессивные вещества, провоцирующие и ускоряющие коррозию всех частей машины.

Моем сверху

Прежде всего нужно помыть кузов сверху, удалив всё лишнее с лакокрасочного покрытия (ЛКП). Рекомендуется делать это с помощью ручной мойки, чтобы мочалка с пеной прошлась по всем изгибам и деталям кузова.

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Мойка-автомат или стандартный метод «облили пеной – смыли струёй воды» уступают по качеству «банным процедурам» для машины, выполненным человеческими руками.

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Некоторые автовладельцы после мойки кузова заказывают покрытие его полиролью или «керамикой». Это не обязательная для весенней мойки процедура. Но тоже не помешает – как с точки зрения красоты, так и сохранности ЛКП.

Моем снизу

Пожалуй, основная специфика весенних мероприятий по наведению автомобильной чистоты заключается именно в мойке днища машины. Большинство автовладельцев этой операцией пренебрегает.

И совершенно зря. Ведь именно на днище, в полостях и неровностях кузова, расположенных там, а также на деталях трансмиссии и подвески скапливается больше всего грязи, пропитанной дорожной «химией».

Особенно актуальна весенняя мойка днища для китайских автомобилей, даже новеньких. Ведь в антикоррозийной стойкости кузовов некоторых машин из КНР есть серьёзные сомнения. Помыть днище машины можно далеко не в каждой автомойке, ведь для этого автомобиль нужно поднимать. Некоторые автоматические мойки оснащены оборудованием для очистки и днища тоже. Но этот момент, наличие подобной услуги, следует уточнять заранее.

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Неплохой вариант для очистки днища — воспользоваться возможностями мастерской по обработке ТС антикором. Перед этой операцией авто обязательно загоняют на подъёмник и тщательно моют. Раз уж машину подняли, автомобилист может оценить состояние днища на предмет наличия коррозии. Глядишь, и проантикорить заодно решится!

У владельцев внедорожников и кроссоверов есть ещё одна возможность разобраться с грязью на днище. На мойке-самообслуживания можно самостоятельно постараться промыть «брюхо» автомобиля с большим дорожным просветом. Но это вариант для тех, кто не гнушается согнуться для этого в три погибели. Да и за качество такого рода мойки ручаться сложно.

Моем внутри

Зимой снег и слякоть, налипая на обуви, постоянно проникают в салон. В тепле всё это тает. Талая жижа порой оказывается не только на ковриках, но и под ними, а также рядом на полу. А дорожная химия при испарении грязной воды в салоне кристаллизуется на обивке в виде белого налёта. Что не добавляет эстетики интерьеру.

Подобные загрязнения ликвидируют на автомойке с помощью пылесоса. А вообще, весной рекомендуется проводить полную химчистку салона – даже если вы не практикуете эту процедуру регулярно в течении остального года.

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Моем под капотом

Весной имеет смысл убрать «зимние» загрязнения с радиатора охлаждения двигателя и теплообменника кондиционера. Последний у многих моделей легковушек расположен достаточно близко к земле. И за зиму покрывается налётом грязи и реагентов. Последние провоцируют коррозию, из-за которой впоследствии радиатор может потерять герметичность. А грязь засоряет соты и серьёзно затрудняет теплообмен, увеличивая нагрузку на климатическую установку и систему охлаждения двигателя.

Мойка радиатора и теплообменника «кондея» с использованием напора воды категорически запрещена! Мощная струя может замять тонкие перемычки и вывести из строя радиаторы.

Их следует очищать с использованием большого количества моющего состава и самой слабой струи воды, как из-под крана. Она нужна только для того, чтобы аккуратно и бережно смыть пену, не более того.

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Весенняя мойка машины подразумевает: