Как правильно мыть машину после зимы весной
В холодное время машина пачкается несколько иначе, чем в тёплое. Виной тому снег и слякоть, а также противогололёдная «химия» на дороге. Поэтому весной, по окончании зимнего сезона, машина нуждается в специфической мойке. Подробно рассказываем, что для этого рекомендуется сделать.
Генеральная «весенняя» мойка машины нужна, чтобы убрать со всех частей кузова не только накопившуюся за зиму грязь. Самое главное – удалить антигололёдные химреагенты, которыми обрабатывали дороги зимой. Это, как правило, довольно агрессивные вещества, провоцирующие и ускоряющие коррозию всех частей машины.
Моем сверху
Прежде всего нужно помыть кузов сверху, удалив всё лишнее с лакокрасочного покрытия (ЛКП). Рекомендуется делать это с помощью ручной мойки, чтобы мочалка с пеной прошлась по всем изгибам и деталям кузова.
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Мойка-автомат или стандартный метод «облили пеной – смыли струёй воды» уступают по качеству «банным процедурам» для машины, выполненным человеческими руками.
Некоторые автовладельцы после мойки кузова заказывают покрытие его полиролью или «керамикой». Это не обязательная для весенней мойки процедура. Но тоже не помешает – как с точки зрения красоты, так и сохранности ЛКП.
Моем снизу
Пожалуй, основная специфика весенних мероприятий по наведению автомобильной чистоты заключается именно в мойке днища машины. Большинство автовладельцев этой операцией пренебрегает.
И совершенно зря. Ведь именно на днище, в полостях и неровностях кузова, расположенных там, а также на деталях трансмиссии и подвески скапливается больше всего грязи, пропитанной дорожной «химией».
Особенно актуальна весенняя мойка днища для китайских автомобилей, даже новеньких. Ведь в антикоррозийной стойкости кузовов некоторых машин из КНР есть серьёзные сомнения. Помыть днище машины можно далеко не в каждой автомойке, ведь для этого автомобиль нужно поднимать. Некоторые автоматические мойки оснащены оборудованием для очистки и днища тоже. Но этот момент, наличие подобной услуги, следует уточнять заранее.
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Неплохой вариант для очистки днища — воспользоваться возможностями мастерской по обработке ТС антикором. Перед этой операцией авто обязательно загоняют на подъёмник и тщательно моют. Раз уж машину подняли, автомобилист может оценить состояние днища на предмет наличия коррозии. Глядишь, и проантикорить заодно решится!
У владельцев внедорожников и кроссоверов есть ещё одна возможность разобраться с грязью на днище. На мойке-самообслуживания можно самостоятельно постараться промыть «брюхо» автомобиля с большим дорожным просветом. Но это вариант для тех, кто не гнушается согнуться для этого в три погибели. Да и за качество такого рода мойки ручаться сложно.
Моем внутри
Зимой снег и слякоть, налипая на обуви, постоянно проникают в салон. В тепле всё это тает. Талая жижа порой оказывается не только на ковриках, но и под ними, а также рядом на полу. А дорожная химия при испарении грязной воды в салоне кристаллизуется на обивке в виде белого налёта. Что не добавляет эстетики интерьеру.
Подобные загрязнения ликвидируют на автомойке с помощью пылесоса. А вообще, весной рекомендуется проводить полную химчистку салона – даже если вы не практикуете эту процедуру регулярно в течении остального года.
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Моем под капотом
Весной имеет смысл убрать «зимние» загрязнения с радиатора охлаждения двигателя и теплообменника кондиционера. Последний у многих моделей легковушек расположен достаточно близко к земле. И за зиму покрывается налётом грязи и реагентов. Последние провоцируют коррозию, из-за которой впоследствии радиатор может потерять герметичность. А грязь засоряет соты и серьёзно затрудняет теплообмен, увеличивая нагрузку на климатическую установку и систему охлаждения двигателя.
Мойка радиатора и теплообменника «кондея» с использованием напора воды категорически запрещена! Мощная струя может замять тонкие перемычки и вывести из строя радиаторы.
Их следует очищать с использованием большого количества моющего состава и самой слабой струи воды, как из-под крана. Она нужна только для того, чтобы аккуратно и бережно смыть пену, не более того.
Весенняя мойка машины подразумевает:
- Мойку кузова и ЛКП
- Мойку днища
- Химчистку салона
- Мойку радиаторов кондиционера и двигателя