Как не стоит оклеивать плёнкой кузов машины

Оклейка кузова автомобиля специальными плёнками преследует разные цели. Однако не всегда результат такой операции оказывается тот, которого ожидает автовладелец. Рассказываем о возможных негативных аспектах оклейки автомобиля плёнкой.

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Зачем оклеивают кузов автомобиля

Оклеивая кузов машины плёнкой, автовладельцы преследуют две основные цели:

Защита деталей кузова от негативных факторов окружающей среды: механических повреждений и выгорания под действием солнечного ультрафиолета.

Исходя их личных эстетических представлений. С помощью плёнок можно менять цвет всего кузова или отдельных его элементов. Кроме того, плёнка может иметь на своей поверхности то или иное изображение, которое автомобилист желает видеть на кузове.

Минус оклейки №1

Недорогие виниловые плёнки, применяемые для оклейки автомобильных кузовов, не отличаются долговечностью. Им свойственно со временем трескаться и выцветать на солнце. Кроме того, они плохо противостоят механическим воздействиям. В подобном случае защитная плёнка превращается в головную боль для автовладельца.

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Минус оклейки №2

Оклеивать плёнкой можно не каждую машину и не в любой момент времени. В частности, крайне не рекомендуется оклеивать плёнкой кузовной элемент сразу после его покраски (после ремонта, например).

К совсем свежему ЛКП пленка приклеится слишком хорошо. Настолько, что когда придёт время её удалять, вместе с пленкой может «удалиться» и часть ЛКП! Оклеивать рекомендуется поверхности, с момента окраски которых прошло не менее пары недель. А лучше — через месяц.

По этой же причине крайне не рекомендуется оклеивать кузовные элементы, уже имеющие какие-либо повреждения, либо те, у которых сцепление ЛКП и металла оставляет желать лучшего. Например, в случае машины, у которой под слоем краски могут быть очаги коррозии. Плёнка с такой детали снимается исключительно вместе с ЛКП.

Минус оклейки №3

Этот пункт полностью зависит от квалификации мастера, занимающегося оклейкой машины. Кузовные детали имеют порой очень сложную форму поверхности. Для некоторых участков кузова достаточно сложно заранее выкроить соответствующий кусок плёнки.

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Поэтому мастеру приходится резать плёнку «по месту», непосредственно на кузове. Дрогнувшая рука или неправильный нажим — и нож повредит лакокрасочное покрытие. Итогом может стать появление в этом месте кузова очага коррозии.

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Минус оклейки №4

Он проявляется, когда оклейке подвергается не весь кузов машины полностью, а лишь те или иные его элементы. Любая плёнка, даже прозрачная, задерживает ультрафиолет солнца. Рано или поздно, но любую плёнку приходится снимать с кузова — по той или иной причине.

Если плёнка закрывала кузов лишь частично, выцветшая на солнце краска на остававшихся незащищёнными участках будет неприятно контрастировать с непострадавшими от ультрафиолета кузовными элементами.

Минус оклейки №5

После удаления плёнки на кузове порой остаются следы клея. Это означает, что либо качество самого клея или плёнки в целом было невысоким, либо мастер-оклейщик, занимавшийся машиной, имел слабую квалификацию. Как бы то ни было, но удаление остатков клея после снятия плёнки потребует полировки всего ЛКП машины.

Минус оклейки №6

Оклеивая машину плёнкой (с любой целью) следует учитывать и требования закона. После оклейки цвет кузова авто не должен измениться. Если он обретёт новый оттенок цвета, указанного в свидетельстве о регистрации, — ни один сотрудник ГАИ возражать не будет.

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Кислотно-зелёная плёнка на кузове, окрашенном на заводе, например, в бирюзовый, нареканий инспекторов не вызывает. А вот оклейка, допустим, в ту же самую «кислоту» изначально красной или чёрной легковушки понимания у полиции не вызовет.

Водителя, управляющего машиной с цветом кузова, не совпадающим с записанным в СТС, оштрафуют на 500–800 рублей по статье 12.1. КоАП за «управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке». За повторное нарушение такого рода полагается уже 5 000 рублей штрафа или лишение прав на 1–3 месяца.

Бывает, что автовладелец оклеивает плёнкой нового цвета свою машину не полностью. Это допускается, но с одной оговоркой: площадь кузовных панелей, получивших новый колер, не должна превышать 50% от общей площади видимых кузовных элементов. В противном случае требуется перерегистрировать машину в ГИБДД, получив новый СТС.

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Кроме того, категорически запрещается оклеивать автомобиль плёнкой, изменяющей характеристики светопропускания фар головного света и задних фонарей. Возможный штраф за это — 500 рублей по статье 12.5 КоАП «Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация ТС запрещена».

Главные выводы: