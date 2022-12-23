Названы самые опасные при обледенении дорог автомобили

При обледенении дорог, когда после оттепели устанавливается минусовая температура, наибольшую опасность представляют автомобили без системы стабилизации, мощные заднеприводные спорткары, машины с изношенными шинами и грузовики. Об этом «Газете.Ru» рассказал шеф-инструктор и руководитель академии водительского мастерства Stability Control Виталий Кабышев. Водителям таких автомобилей нужно проявить повышенную ответственность, а другим участникам дорожного движения остерегаться их на дороге, отметил он.

«Наиболее опасны в таких условиях автомобили, которые не оснащены системой стабилизации, либо она неисправна. В первую очередь это касается заднеприводных машин, в которых водитель вынужден постоянно бороться с их неустойчивым состоянием. Переднеприводные машины без системы курсовой устойчивости опасны тем, что они позволяют развить более высокую скорость», — пояснил Кабышев «Газете.Ru».

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Это касается, в частности, отечественных автомобилей ВАЗ, а также старых иномарок, не оснащенных системами активной безопасности. Также на скользком покрытии опасность представляют тяжелые и мощные автомобили, такие как Dodge Charger или Challenger с моторами V8 и задним приводом, привел пример эксперт.

«В России нет обыкновения переобувать грузовики в зимнюю резину, в отличие от Канады и Скандинавии, потому что это очень дорого. Я бы держался от таких машин подальше», — подчеркнул Кабышев.

Кроме того, когда дорога покрыта льдом, важнейшим фактором становится состояние шин, установленных на автомобиле, предупредил он.

Прежде всего следует обратить внимание на качество резины и степень ее износа. Глубина протектора новой шины – 8-10 мм, и все свои свойства она начинает терять, когда этот параметр достигает 4-5 мм. К этому моменту истираются мелкие ламели, и шина очень плохо работает на льду и снежной каше, подытожил Кабышев.

Действенные способы, как избежать обледенения автомобиля, в беседе с «Известиями» раскрыл руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский. По его словам, причиной обледенения машины может стать мойка без полной просушки и резкие ночные перепады температуры.

«Чтобы снизить риски примерзания резиновых уплотнителей на багажнике и дверях авто к его кузову, необходимо периодически обрабатывать их специальной автохимией, содержащей силикон», — отметил он.

Кроме того, эксперт добавил, что следует проветривать машину после поездок в минусовую температуру, а лобовое стекло необходимо всегда держать сухим, чтобы на морозе влага на нем не превратилась в лед.

Иванский уточнил, что если транспортное средство все же заледенело, не следует для его отогрева использовать горячую воду, так как велик риск появления трещин и сколов. Для разморозки авто лучше применить специальные размораживатели и щетки для очистки стекол, пояснил специалист.

Зимой транспортное средство становится сложнее эксплуатировать. Издание ТАРАНТАС НЬЮС поделилось советами, как упростить жизнь в зимнее время.

Чтобы на стекле не образовался лёд, необходимо после завершения поездки охладить салон автомобиля. Это займёт всего несколько минут и сэкономит время в будущем.

Необходимо наблюдать за состоянием аккумулятора. Зимой его нужно очищать от снега и грязи. А также подзаряжать, если поездки составляли менее 40–50 км.

Хотя бы раз в год стоит заменить щётки стеклоочистителя. Это нужно делать, чтобы на лобовом стекле не было царапин. В зимнее время стоит взять с собой второй комплект и заменить в случае необходимости.

Не так страшен снежный плен, как ошибки, которые совершают автомобилисты при попытке вытащить свою машину. Взять хотя бы обычный ленточный трос. Решить проблему им сложно, а вот поломать стёкла и кузов очень просто. Причём некоторые ещё при вытягивании становятся очень близко к верёвке, чем рискуют попасть под колёса. О всех типичных ошибках водителей при вытаскивании авто из снега рассказал автоэксперт Петр Баканов.

Обычный ленточный трос из набора автомобилиста не поможет вытянуть автомобиль, подчеркнул Баканов. Плетение у верёвки не предназначено именно для вытаскивания из снега. Поэтому она может запросто порваться, а это приведёт к повреждению стёкол и кузова. Могут и люди пострадать.

«Трос должен быть рывковым — так называемая динамическая стропа. Она плетётся совершенно другим образом, используется эластичный материал, благодаря которому рывок получается мягким, без ударных нагрузок», — пояснил эксперт.

Если длина верёвки составляет 4 м, то лучше отойти от неё хотя бы на то же расстояние. Ещё надо сделать так, чтобы в случае разрыва трос просто упал вниз, а не отлетел в сторону. Для этого надо повесить на него «гаситель» — к примеру, автомобильный коврик или куртку.

Машину нужно раскачивать потихоньку, отметил Баканов. Первый рывок должен быть мягким, его задача — отлепить авто от снега. Наращивать амплитуду рывков следует постепенно, и тогда застрявшая машина сама начнёт прокатывать колёсами колею.

Для эвакуации пригодится такелажная скоба (шакл). Она нужна для надёжной фиксации троса. Автоксперт не советует заворачивать до упора крепёжные элементы, потому что всегда должна быть возможность расклинить их.

Ещё один лайфхак: перед вытаскиванием автомобиля прокопайте снег вокруг него. То есть попытайтесь расчистить землю под колёсам и всеми выступающими элементами снизу, которые могу задержать авто. Главное, не стойте позади буксующей машины, иначе в лицо может прилететь шип или камень.

Сотрудник ГИБДД имеет право оштрафовать водителя с залепленными снегом или регентом госномером, в любое время, даже несмотря на активный снегопад. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. По его словам, погодные условия не берутся в расчет, чтобы не получить административное наказание, автомобилисту необходимо очищать номера, в том числе и в дороге.

«Штраф будет выписан в любом случае и сразу, если сотрудник ГИБДД увидит на автомобиле нечитаемый номер. Не важно, по какой причине не видно цифр и букв на табличке, из-за снега или реагента», — сказал Радько.

В соответствии с ч. 1 ст. 12. 2 КоАП за управление автомобилем с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований ГОСТа номерами водителю грозит предупреждение или штраф в размере 500 руб.

Эксперт подчеркнул, что ситуация не меняется в случае, когда номера стали нечитаемыми во время движения автомобиля. И даже если протереть номер, правонарушение все равно уже признается совершенным, подчеркнул Радько.

«Мы обязаны перед выездом обязательно проверить читаемость знаков, а в пути обеспечить исправность автомобиля. Исправность предполагает считываемость номеров», — пояснил юрист.

В соответствии с ГОСТом, днем и в светлое время суток буквы и цифры — как на переднем, так и на заднем номерном знаке должны хорошо читаться с 20 метров. Ночью и в темное время все символы только на заднем номере должны считываться с 20 метров. Если с этого расстояния невозможно прочесть ночью хотя бы одну из букв или цифр заднего номера, а в светлое время суток — хотя бы одну из букв или цифр переднего или заднего номера, то номер считается нечитаемым.

Чтобы избежать штрафа в непогоду водителю придется часто выходить и протирать таблички, так как другого способа избежать наказания нет, отметил Радько. Причем, если после первого штрафа ситуация повторилась далее на дороге, то второй гаишник снова имеет право оштрафовать водителя, так как это считается новым правонарушением.

В среде автомобилистов постоянно обсуждается вопрос, нужно ли в зимний период прогревать двигатель. Одни говорят, что мотор прогреется на ходу, а другие – что мотору требуется до получаса на холостых оборотах. Автоэксперты рассказали, кто прав в этом споре.

Теория, что чем дольше прогреваешь мотор, тем ему лучше, принадлежит водителям старшего поколения, которые привыкли подолгу греть «Жигули» или другую классику. Если мотор современный, и хорошо работает на хорошем масле, такого долгого прогрева он не требует. И все же эксперты советуют немного прогревать даже современные двигатели.

При агрессивной езде «на холодную» изменяются тепловые зазоры внутри двигателя, а также происходит тепловой дисбаланс. Моторное масло при этом не расходится по всем каналам, и двигатель получает ударную нагрузку, что напрямую отражается на его сроке службы.

– Если вы торопитесь, дайте двигателю поработать хотя бы минуту, а потом начинайте движение плавно, повышая скоростной режим по мере прогрева мотора и остальных узлов. Избегайте высоких оборотов, пока датчик температуры не покажет хотя бы 50-60 градусов. – поясняют автоэксперты.

Нет единого оптимального времени для прогрева мотора, но компромиссный вариант – когда двигатель работает на холостых 5-7 минут (в зависимости от морозности за окном), а затем машина начинает плавное движение, без резких рывков и избегая высоких оборотов в первые минуты езды.

Зимой задние тормозные колодки автомобилей могут замерзнуть, из-за чего машине будет непросто сдвинуться с места. Особенно сильно эта проблема касается автомобилей с барабанными тормозами, меньше — с дисковыми, рассказал «Газете.Ru» мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин.

«Часто бывает, если машину оставляют на 2-3 дня, то она просто не может тронуться с места. Внутри барабанных тормозов образуется влага, из-за чего зимой во время длительной стоянки на «ручнике» они примерзают. Особенно в этой ситуации тяжело переднеприводным автомобилям, заднеприводные еще могут как-то разомкнуть замороженные тормоза», — объяснил Шабунин.

В случае с переднеприводным автомобилем на скользкой дороге водитель, выезжая со двора, может не сразу обратить внимание, что задние колеса не крутятся. Если в этой ситуации машина окажется на асфальте, то возникнет высокая нагрузка на механизмы автомобиля и шины, предупредил эксперт.

«Своим клиентам я вообще не рекомендую оставлять машины на ручнике и не только в мороз — кроме случаев, если машина стоит под серьезным уклоном», — отметил он.

Чтобы разомкнуть примерзшие тормоза, автомобилисты могут воспользоваться деревяшкой и молотком, простукивая по краям барабана. Лучше всего это делать в тот момент, когда кто-то находится за рулем и пытается тронуться с места, посоветовал автомеханик.

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, как выбрать снегоуборочную лопату.

«Ручка должна быть не металлическая, а деревянная, лёгкая, сухая, короткая и не длиннее чем метр — метр двадцать. Ковш должен быть узким и достаточно плотным. Можно металлический, стальной или титановый, но у меня пластиковый», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, лопатой должно быть удобно работать.

Тем временем эксперты «СберАвто» посоветовали оценивать свои возможности и возможности своей машины перед поездкой по заснеженным дорогам, передаёт «Российская газета».

Также рекомендуется проверить ситуацию с загруженностью дорог. Обстановка на разных участках пути может быть разной, поэтому желательно изучить обстановку и по соцсетям.