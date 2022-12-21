Китайские авто в России: в продаже появился новый кроссовер

В России появились в продаже новые китайские кроссоверы Jetour X70 Plus. Стоимость автомобиля в максимальной комплектации составляет 2,1 млн рублей, пишет «Газета.Ru».

Отмечается, что в автосалонах предлагаются переднеприводные модификации с полуторалитровым турбомотором мощностью 156 л. с. Двигатель работает в связке с «автоматом».

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По данным портала, в комплектацию кроссовера входят камеры кругового обзора, бесключевой доступ. Салон автомобиля отделан экокожей.

Кроме того, у Jetour X70 Plus панорамный люк, беспроводная зарядка для смартфона, а также подогрев сидений и другие современные опции.

Уточняется, что на российском рынке предлагаются машины как в пятиместной, так и в семиместной компоновках салона.

Китайские легковые автомобили впервые стали лидерами российского авторынка. Об этом по итогам 50-й недели текущего года сообщают эксперты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные «Паспорт промышленный консалтинг».

С 12 по 18 декабря россияне приобрели 3742 новых легковых автомобиля китайских марок, машины из КНР заняли 34,8% от объема рынка. При этом автомобилей отечественных брендов было куплено меньше — 3715 ед. (доля составила 34,5%).

Впрочем, среди марок по-прежнему лидирует Lada с результатом 3489 реализованных машин. Следом идут Chery (1439 ед.), Geely (997 ед.), Kia (778 ед.) и Haval (705 ед.). По итогам прошлой недели самыми популярными машинами стали Lada Granta, Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray, Lada Niva Travel и Niva Legend.

Объем проданных легковых автомобилей китайских марок вырос с октября по ноябрь 2022 года на 26%, согласно данным «Автостат Инфо». В абсолютном выражении продажи выросли с 12 864 до 16 206 ед. Сегмент китайских автомобилей показывает рост и год к году: относительно ноября 2021 года показатели реализации выросли на 58,7%, то есть с 10 215 до 16 206 ед. авто.

Примечательно, что ноябрьский результат продаж стал самым высоким за все прошедшие месяцы. Всего же с начала года и по ноябрь включительно российские покупатели приобрели 96 023 автомобиля китайских марок.

Это лишь на 2,6% меньше продаж за тот же период 2021 года — 98 573 ед.

Chery занимает первое место среди китайских марок по продажам в ноябре, демонстрируя рост на 38,5% относительно октября (с 4006 до 5549 ед.). Haval показал второй результат в ноябре — 4528 ед., что немного превышает продажи в октябре (4346 авто). Geely вышла на третье место по продажам среди китайских марок, реализовав в ноябре 3463 авто, на 35% больше, чем в октябре (2562 ед.). Далее в топ-5 «китайцев» расположились Exeed и Changan. Обе марки показали заметный рост относительно октябрьских результатов. Так, за отчетные два месяца продажи автомобилей Exeed выросли на 37% с 1218 до 1665 ед., а объем проданных автомобилей Changan выросли на 28% с 223 до 285 авто. В ноябрьский рейтинг китайских марок вошла и Omoda, реализовавшая в прошлом месяце в РФ 140 своих машин.

Большинство россиян в 2022 году стали лучше относиться к автомобилям китайских производителей, следует из опроса «Ренессанс страхования» и сервиса по проверке автомобилей «Автокод». Доверяют китайским производителям, однако, пока только пять процентов респондентов. Половина же предпочитает японский автопром, 26 процентов — немецкий, и девять процентов — южнокорейский.

В лучшую сторону поменяли отношение к «китайцам» 71 процент россиян, из них 37 процентов уже не против приобрести автомобиль Haval, Chery или Lifan. Всегда нравились китайские автомобили 11 процентам опрошенных.

Чаще всего россиян привлекают в них хорошая комплектация (за нее проголосовал 61 процент), дизайн (48 процентов), низкая цена (43 процента), отделка салона (26 процентов), дешевые запчасти (22 процента) и развитая дилерская сеть (13 процентов). Среди недостатков — сложность перепродажи (60 процентов), надежность двигателя и электроники (53 процента), некачественный кузов (46 процентов) и сборка (30 процентов), а также проблемы с запчастями (28 процентов).

Наиболее успешным для китайских производителей сезоном 2022 года стало лето: в июне и августе спрос вырос на 28 и 17 процентов соответственно по сравнению с предыдущими месяцами. Максимальный рост показали продажи Haval, которые увеличились на 84 процента. Второе место заняла Geely с 63-процентным ростом, третье — FAW с 35-процентным. Chery удалось реализовать на 31 процент машин больше, чем в прошлом году.

Что касается географии, то особо популярны «китайцы» в Екатеринбурге, где доля относящихся к ним положительно горожан составляет 71 процент. На втором и третьем местах расположились Казань (69 процентов) и Санкт-Петербург (60 процентов), а замыкают первую пятерку Новосибирск и Москва с 58 и 55 процентами соответственно.

Между тем дилеры предупреждают, что доля продаж машин из Китая в нашей стране может достигнуть 70 процентов. Причина тому — неспешное развитие собственного автопрома и параллельное наращивание производств китайских предприятий.

Специалисты компании «ВТБ Лизинг» провели исследование, в ходе которого выяснили, что к концу 2022 года автомобильный рынок в России почти на 30 процентов состоит из модельного ряда китайских марок. Эксперты утверждают, что из-за ухода с отечественного рынка европейских, японских и американских автопроизводителей их нишу в следующем году займут бренды из Поднебесной. Причем доля китайских машин в России может превысить 50 процентов.

Директор по продажам продуктов автолизинга «ВТБ Лизинг» Артем Киселев сообщил, что минувшей осенью автомобильные бренды из Европы, США и Японии практически распродали все свои машины, хранившиеся на складах. В связи с этим отечественный рынок заполонили транспортные средства китайских компаний, доля сделок по лизингу с которыми у «ВТБ» выросла в пять раз.

Кроме того, на ассортимент повлиял и запрет на ввоз в Россию премиальных автомобилей дороже 50 000 евро. В связи с санкциями доля дорогостоящих легковушек в 2022 году сократилась с 20 до 11 процентов. В настоящее время самым популярным брендом в этой категории явлется Mercedes-Benz, который перехватил пальму первестна у BMW. Подобная тенденция может привести к тому, что уже в следующем году каждый второй автомобиль в России будет китайского производства.

Накануне руководитель АвтоВАЗа заявил, что в России необходимо разработать правила регулирования рынка в связи с массовым распространением китайских автомобилей. Максим Соколов назвал экпансию марок из Поднебесной «вызовом для российского автомобилестроения».

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов назвал экспансию китайских автомобилей угрозой для России. Топ-менеджер заявил, что уже в этом году доля китайских автопроизводителей на нашем рынке достигнет 25 процентов и посчитал масштабное распостранение автомобилей из Поднебесной «вызовом для российского автомобилестроения». По мнению Соколова, властям стоит создать определенные правила регулирования рынка для китайских автомобилей.

Свою позицию Максим Соколов обосновал в интервью телеканалу «Россия-24». Глава АвтоВАЗа отметил, что на данном этапе не может быть и речи о глубокой локализации китайских автомобилей в России. При этом чем большую долю [российского авторынка] отъедают бренды из Поднебесной, тем меньшее поле для манёвра остаётся российским автопроизводителям с высоколокализованными моделями.

Максим Соколов дал понять, что доминирование китайского автопрома может ударить по российским автопроизводителям, которые не только обеспечивают работой свои коллективы, но и дают заказы производителям компонентной базы. «[В группе риска] более полутора тысяч предприятий, на которых заняты от полумиллиона до миллиона человек», — подчеркнул глава АвтоВАЗа.

Одной из задач Минпромторга на АвтоВАЗе видят «обеспечение господдержки высоколокализованным предприятиям», вдобавок, российский авторынок нуждается «в определённых правилах регулирования для китайских автомобилей», — подытожил Максим Соколов.

В Госдуме придумали, как поступить с автозаводами, остановленными после ухода западных производителей. Вице-спикер ГД от фракции ЛДПР Борис Чернышов призвал продать часть простаивающих российских предприятий китайским компаниям, а на оставшихся наладить производство отечественных машин. По его мнению, такие шаги поддержат как саму отрасль, лишившуюся привычных партнеров, так и российских потребителей.

По словам Чернышова, часть простаивающих производств стоит продать китайским маркам, которые организуют там сборку своих автомобилей. При этом на все машины, сделанные в России, предлагается распространить систему льготного кредитования, а также освободить их покупателей от уплаты транспортного налога на два года.

Таким образом, для россиян будет намного выгоднее приобретать автомобили, произведенные на территории страны, «чем переплачивать за европейские марки перекупщикам и различным спекулянтам», сказал депутат. Кроме этого, решение поддержит и отечественный автопром: заводы вернутся к работе и начнут платить налоги.

Письма с предложением в ближайшее время будут направлены в Федеральную антимонопольную службу и Минпромторг.