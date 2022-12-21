Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
0° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
8 минут назад

Китайские авто в России: в продаже появился новый кроссовер

Семён Капранов

В России появились в продаже новые китайские кроссоверы Jetour X70 Plus. Стоимость автомобиля в максимальной комплектации составляет 2,1 млн рублей, пишет «Газета.Ru».

Отмечается, что в автосалонах предлагаются переднеприводные модификации с полуторалитровым турбомотором мощностью 156 л. с. Двигатель работает в связке с «автоматом».

Видео дня

По данным портала, в комплектацию кроссовера входят камеры кругового обзора, бесключевой доступ. Салон автомобиля отделан экокожей.

Кроме того, у Jetour X70 Plus панорамный люк, беспроводная зарядка для смартфона, а также подогрев сидений и другие современные опции.

Уточняется, что на российском рынке предлагаются машины как в пятиместной, так и в семиместной компоновках салона.

Китайские автомобили впервые стали лидерами рынка России

Китайские легковые автомобили впервые стали лидерами российского авторынка. Об этом по итогам 50-й недели текущего года сообщают эксперты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные «Паспорт промышленный консалтинг».

С 12 по 18 декабря россияне приобрели 3742 новых легковых автомобиля китайских марок, машины из КНР заняли 34,8% от объема рынка. При этом автомобилей отечественных брендов было куплено меньше — 3715 ед. (доля составила 34,5%).

Впрочем, среди марок по-прежнему лидирует Lada с результатом 3489 реализованных машин. Следом идут Chery (1439 ед.), Geely (997 ед.), Kia (778 ед.) и Haval (705 ед.). По итогам прошлой недели самыми популярными машинами стали Lada Granta, Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray, Lada Niva Travel и Niva Legend.

Читать новость полностью

Продажи китайских автомобилей в России выросли на 26%

Объем проданных легковых автомобилей китайских марок вырос с октября по ноябрь 2022 года на 26%, согласно данным «Автостат Инфо». В абсолютном выражении продажи выросли с 12 864 до 16 206 ед. Сегмент китайских автомобилей показывает рост и год к году: относительно ноября 2021 года показатели реализации выросли на 58,7%, то есть с 10 215 до 16 206 ед. авто.

Примечательно, что ноябрьский результат продаж стал самым высоким за все прошедшие месяцы. Всего же с начала года и по ноябрь включительно российские покупатели приобрели 96 023 автомобиля китайских марок.

Это лишь на 2,6% меньше продаж за тот же период 2021 года — 98 573 ед.

Chery занимает первое место среди китайских марок по продажам в ноябре, демонстрируя рост на 38,5% относительно октября (с 4006 до 5549 ед.). Haval показал второй результат в ноябре — 4528 ед., что немного превышает продажи в октябре (4346 авто). Geely вышла на третье место по продажам среди китайских марок, реализовав в ноябре 3463 авто, на 35% больше, чем в октябре (2562 ед.). Далее в топ-5 «китайцев» расположились Exeed и Changan. Обе марки показали заметный рост относительно октябрьских результатов. Так, за отчетные два месяца продажи автомобилей Exeed выросли на 37% с 1218 до 1665 ед., а объем проданных автомобилей Changan выросли на 28% с 223 до 285 авто. В ноябрьский рейтинг китайских марок вошла и Omoda, реализовавшая в прошлом месяце в РФ 140 своих машин.

Россияне рассказали, что их привлекает в китайских автомобилях

Большинство россиян в 2022 году стали лучше относиться к автомобилям китайских производителей, следует из опроса «Ренессанс страхования» и сервиса по проверке автомобилей «Автокод». Доверяют китайским производителям, однако, пока только пять процентов респондентов. Половина же предпочитает японский автопром, 26 процентов — немецкий, и девять процентов — южнокорейский.

В лучшую сторону поменяли отношение к «китайцам» 71 процент россиян, из них 37 процентов уже не против приобрести автомобиль Haval, Chery или Lifan. Всегда нравились китайские автомобили 11 процентам опрошенных.

Чаще всего россиян привлекают в них хорошая комплектация (за нее проголосовал 61 процент), дизайн (48 процентов), низкая цена (43 процента), отделка салона (26 процентов), дешевые запчасти (22 процента) и развитая дилерская сеть (13 процентов). Среди недостатков — сложность перепродажи (60 процентов), надежность двигателя и электроники (53 процента), некачественный кузов (46 процентов) и сборка (30 процентов), а также проблемы с запчастями (28 процентов).

Наиболее успешным для китайских производителей сезоном 2022 года стало лето: в июне и августе спрос вырос на 28 и 17 процентов соответственно по сравнению с предыдущими месяцами. Максимальный рост показали продажи Haval, которые увеличились на 84 процента. Второе место заняла Geely с 63-процентным ростом, третье — FAW с 35-процентным. Chery удалось реализовать на 31 процент машин больше, чем в прошлом году.

Что касается географии, то особо популярны «китайцы» в Екатеринбурге, где доля относящихся к ним положительно горожан составляет 71 процент. На втором и третьем местах расположились Казань (69 процентов) и Санкт-Петербург (60 процентов), а замыкают первую пятерку Новосибирск и Москва с 58 и 55 процентами соответственно.

Между тем дилеры предупреждают, что доля продаж машин из Китая в нашей стране может достигнуть 70 процентов. Причина тому — неспешное развитие собственного автопрома и параллельное наращивание производств китайских предприятий.

В следующем году каждый второй автомобиль в России будет китайским

Специалисты компании «ВТБ Лизинг» провели исследование, в ходе которого выяснили, что к концу 2022 года автомобильный рынок в России почти на 30 процентов состоит из модельного ряда китайских марок. Эксперты утверждают, что из-за ухода с отечественного рынка европейских, японских и американских автопроизводителей их нишу в следующем году займут бренды из Поднебесной. Причем доля китайских машин в России может превысить 50 процентов.

Директор по продажам продуктов автолизинга «ВТБ Лизинг» Артем Киселев сообщил, что минувшей осенью автомобильные бренды из Европы, США и Японии практически распродали все свои машины, хранившиеся на складах. В связи с этим отечественный рынок заполонили транспортные средства китайских компаний, доля сделок по лизингу с которыми у «ВТБ» выросла в пять раз.

Кроме того, на ассортимент повлиял и запрет на ввоз в Россию премиальных автомобилей дороже 50 000 евро. В связи с санкциями доля дорогостоящих легковушек в 2022 году сократилась с 20 до 11 процентов. В настоящее время самым популярным брендом в этой категории явлется Mercedes-Benz, который перехватил пальму первестна у BMW. Подобная тенденция может привести к тому, что уже в следующем году каждый второй автомобиль в России будет китайского производства.

Накануне руководитель АвтоВАЗа заявил, что в России необходимо разработать правила регулирования рынка в связи с массовым распространением китайских автомобилей. Максим Соколов назвал экпансию марок из Поднебесной «вызовом для российского автомобилестроения».

Глава АвтоВАЗа назвал экспансию китайских автомобилей угрозой для России

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов назвал экспансию китайских автомобилей угрозой для России. Топ-менеджер заявил, что уже в этом году доля китайских автопроизводителей на нашем рынке достигнет 25 процентов и посчитал масштабное распостранение автомобилей из Поднебесной «вызовом для российского автомобилестроения». По мнению Соколова, властям стоит создать определенные правила регулирования рынка для китайских автомобилей.

Свою позицию Максим Соколов обосновал в интервью телеканалу «Россия-24». Глава АвтоВАЗа отметил, что на данном этапе не может быть и речи о глубокой локализации китайских автомобилей в России. При этом чем большую долю [российского авторынка] отъедают бренды из Поднебесной, тем меньшее поле для манёвра остаётся российским автопроизводителям с высоколокализованными моделями.

Максим Соколов дал понять, что доминирование китайского автопрома может ударить по российским автопроизводителям, которые не только обеспечивают работой свои коллективы, но и дают заказы производителям компонентной базы. «[В группе риска] более полутора тысяч предприятий, на которых заняты от полумиллиона до миллиона человек», — подчеркнул глава АвтоВАЗа.

Одной из задач Минпромторга на АвтоВАЗе видят «обеспечение господдержки высоколокализованным предприятиям», вдобавок, российский авторынок нуждается «в определённых правилах регулирования для китайских автомобилей», — подытожил Максим Соколов.

Остановленные российские заводы предложили продать китайцам

В Госдуме придумали, как поступить с автозаводами, остановленными после ухода западных производителей. Вице-спикер ГД от фракции ЛДПР Борис Чернышов призвал продать часть простаивающих российских предприятий китайским компаниям, а на оставшихся наладить производство отечественных машин. По его мнению, такие шаги поддержат как саму отрасль, лишившуюся привычных партнеров, так и российских потребителей.

По словам Чернышова, часть простаивающих производств стоит продать китайским маркам, которые организуют там сборку своих автомобилей. При этом на все машины, сделанные в России, предлагается распространить систему льготного кредитования, а также освободить их покупателей от уплаты транспортного налога на два года.

Таким образом, для россиян будет намного выгоднее приобретать автомобили, произведенные на территории страны, «чем переплачивать за европейские марки перекупщикам и различным спекулянтам», сказал депутат. Кроме этого, решение поддержит и отечественный автопром: заводы вернутся к работе и начнут платить налоги.

Письма с предложением в ближайшее время будут направлены в Федеральную антимонопольную службу и Минпромторг.

На многих автозаводах России, открывшихся после ухода зарубежных компаний, налажено производство китайских моделей под новыми шильдиками: перелицованных «китайцев» выпускают, к примеру, «Москвич» и липецкий «Моторинвест». В начале декабря автодилеры в открытом письме автосалонам китайских брендов заметили, что в ближайшие годы модельный ряд марок из КНР может поглотить отечественный автомобильный рынок.

Автоновости,Chery Tiggo 7,Lada Granta,Chery Tiggo,Lifan,Chery,Geely,FAW,Kia,BMW,Mercedes-Benz,Lada,Артем Киселев,Борис Чернышов,Максим Соколов,Группа Ренессанс Страхование,ФАС России,ВТБ Лизинг,Банк ВТБ,ЛДПР,Минпромторг,Госдума,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители