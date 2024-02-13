Через три года лидером по остаточной стоимости, среди китайских автомобилей в России станет модель Kaiyi E5. Об этом сообщает Telegram-канал Национального агентства промышленной информации (НАПИ).

Остаточная стоимость рассчитывалась от прогнозной цены на новый легковой автомобиль среди шести моделей. Так, через три года после покупки, Kaiyi E5 сохранит 89,8% от цены новой машины, а через пять — 79%.

Через пять лет наибольшую остаточную стоимость среди представленных моделей сохранит Omoda C5 — 83,9%. Через три года этот показатель составит 88,9%.

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max сохранит 83,6% через три года и 75% — через пять лет. У паркетника Changan Uni-K эти показатели составят 86,6% и 80,2% соответственно, у лифтбэка Changan Uni-V — 81,8% и 74,5%, а у модели GAC GS8 — 83,8% и 70,4%.

До этого эксперты агентства «Автостат» определили четырехлетние кроссоверы, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам третьего квартала 2023 года.

Так, на первом месте находится Hyundai Creta. Индекс остаточной стоимости модели составляет 159,1%. Это значит, что в настоящее время владельцы этих машин могут продать их в среднем в 1,5 раза дороже той цены, за которую они были куплены новыми 4 года назад (в третьем квартале 2019-го). Второе место занял китайский кроссовер Chery Tiggo 4 (158,8%). На третьем месте расположился Renault Duster (157,4%).

Согласно исследованию, проведенному «Авто.ру Бизнес», главное преимущество современных китайских автомобилей по сравнению с их конкурентами заключается в богатом оснащении.

Так, самым «щедрым» на основные опции китайским кроссовером оказался Haval Jolion в комплектации Premium, а самым «бедным» — Chery Tiggo 4 Pro в исполнении Travel. У них насчитывается 67 и 51 основная опция соответственно. Отмечается, что кроссоверы из КНР занимают 24% российского рынка. При этом доля китайских машин на рынке РФ составляет 61%.

Автомобильный рынок за последнее время очень сильно изменился, на место популярным западным моделям пришли китайские, которые занимают лидирующие позиции по числу продаж.

На российском автомобильном рынке самыми востребованными являются марки: Chery, Geely, Haval.

Chery, это крупный китайский автомобильный производитель, который некоторым родом причастен к Volvo. На российском рынке можно купить такие модели как: TIGGO 8 PRO PLUG-IN HYBRID, TIGGO 8 PRO MAX, Arrizo 8, Tiggo 7 PRO MAX, TIGGO 7 PRO PLUG-IN HYBRID, Tiggo 4 PRO, Tiggo 8 PRO MAX, Tiggo 8 PRO, Tiggo 8, Tiggo 7 PRO, TIGGO 8 PRO e+.

Самой доступной является модель Chery Tiggo 4 PRO, стоимость которой начинается от 1 690 000 рублей. За данную сумму автовладелец получит автомобиль, оснащенный 1,5-литровым турбодвигателем, мощностью 147 л.с., разгон до первой сотни составляет 9,7 секунды. Модель оснащена камерами кругового обзора, а также современным дисплеем с возможностью индивидуальной персонализации.

Geely на российском рынке предлагает для автолюбителей такие модели как: Emgrand, Coolray, Atlas Pro, Atlas, Tugella, Monjaro, Belgee X50.

Самой доступной является модель Emgrand, стоимость которой начинается от 1 626 990 рублей. За данную сумму автовладелец получит автомобиль, оснащенный 1,5-литровым бензиновым силовым агрегатом, мощностью 122 л.с. Расход топлива очень экономичный и при эксплуатации в городских условиях не превышает 4,5 литра на 10 км.

Haval на российском рынке предлагает такие модели как: JOLION, M6, F7, F7X, DARGO, H9, POER. Самой доступной моделью в настоящее время выступает Haval JOLION, стоимость которой начинается от 1 849 000 рублей. За данную сумма покупатель получит автомобиль, оснащенный 1,5-лтровым бензиновым мотором мощностью 143 л.с.

Китайские автопроизводители на протяжении последних лет занимают лидирующие позиции на российском авторынке по числу реализованных транспортных средств.

Но, как показывает статистика, не все китайские марки смогли твердо закрепиться в России и заинтересовать российского потребителя.

В 2022 году всего из Китая в Россию было экспортировано автомобилей на сумму 100,3 млрд. рублей. По итогам прошлого года сумма увеличилась на 92 процента и превысила 912,5 млрд. рублей. Официально в России представлено 44 марки из Поднебесной, но не все они продаются, ведь часть из них предлагается по цене Porshe, и их явно покупать не будут.

Автомобили, выпускаемые Li Auto, в частности модель Lixiang, несмотря на доступную цену, не стали популярными по одной простой причине - после ДТП автомобиль невозможно активировать после ремонта, так как в России нет софта, который отвечает за работоспособность основных функций.

Haval является популярным брендом на российском рынке, среди моделей есть H9. Но вот версия, оснащенная дизельным силовым агрегатом, не прижилась у нас в стране, так как на долю дизельных автомобилей приходится ничтожное число продаж.

Еще один представитель китайского автопрома, это Changan. В страну ввозятся такие автомобили как CS55, CS75 и CS35 Plus, Avatr 11, но они не пользуются спросом по причине того, что отсутствует гарантия от завода изготовителя, и в случае неисправности автовладелец должен будет сам устранять их.

Zotye несколько лет назад предлагала такие модели как: Lifan, Brilliance, Haima, Luxgen, но они благополучно исчезли, так как не соответствовали российским условиям для эксплуатации по дорогам общего пользования.

Портал "Автовзгляд" рассказал о нескольких причинах, которые могут стать ударом по кошельку владельца китайского автомобиля.

Одним из проблемных узлов "китайцев", считают в редакции, является роботизированная коробка передач с двухдисковым сцеплением - один из самых распространённых типов трансмиссии на авто из КНР. Диски в коробке передач перегреваются даже при интенсивном обгоне и в салоне машины появляется ни с чем несравнимый запах "палёного сцепления", поэтому ремонт КПП может потребоваться задолго до пробега 100 000 км. Причём, говоря слово "ремонт" в отношении китайского автомобиля, нужно понимать, что доставка узла или его комплектующих может стать проблемой не только в финансовом плане.

Под сомнение портал поставил надёжность электрики и электроники, которая может начать массово выходить из строя после нескольких лет активной эксплуатации. Пока оценить масштаб сложно в силу того, что большая часть "китайцев" в РФ - относительно свежие модели.

Третий фактор - плохая коррозионная стойкость кузовных элементов:

"В первые год-два автовладелец, скорее всего, не будет даже подозревать о творящемся на днище и в полостях корпуса его автомобиля коррозийном беспределе. А потом вся эта "красота" неминуемо вылезет на свет божий. Но предпринимать какие-либо защитные меры будет уже поздно...", - говорится в материале.

Каким образом это должно стать причиной разорения владельца автомобиля, не совсем понятно, но в любом случае при покупке к сумме, выкладываемой за автомобиль, лучше сразу приплюсовать кругленькую цифру за качественный антикор.

Продажи китайских автомобилей в России будут расти в условиях отсутствия альтернативы от корейских и европейских брендов. Руководитель маркетплейса "ПЭК: MALL" Сергей Буров в беседе с "Известиями" рассказал, на что стоит обратить внимание перед покупкой "китайца", чтобы эксплуатация не обернулась чередой проблем и тысячами потерянных нервных клеток.

Несмотря на то, что качество китайских автомобилей значительно выросло за последние несколько лет, производители из КНР всё ещё пока учатся. Или же пытаются сэкономить. Так, по словам Бурова, всё ещё можно встретить автомобили с разными зазорами между кузовными элементами или с перекрашенными запчастями.

У машин из КНР может наблюдаться несогласованность в работе силового агрегата: коробка передач работает с задержкой. Поэтому, советует эксперт, важно на этапе тест-драйва оценить, насколько устраивает такое поведение автомобиля, не будет ли это мешать и нервировать при обгоне.

Между современным китайским автомобилем и россыпью экранов и сенсорных панелей управления можно ставить знак равенства, жаль только лишь, что отклик встречается проблемный. Особенно затруднительно активировать или выключить функцию при низких температурах. Также вследствие низкой температуры у "китайцев" может стать хрупким пластик, поэтому Буров советует позаботиться о тёплом паркинге или на крайний случай о термочехле.

"Перед покупкой проверьте, сформирован ли каталог запчастей для выбранной модели и где его можно приобрести. Чем шире география магазинов, в которых доступны детали и аксессуары, тем удобнее и выгоднее вам будет обслуживать автомобиль. Если модель новая и дилерам неизвестно, когда в России выйдет каталог запчастей, чтобы избежать проблем с их подбором, лучше обратить внимание на другие автомобили", - заключил эксперт.

Современные китайские автомобили не уступают европейским, корейским и японским машинам по надежности, что подтверждается разными рейтингами. Но со старыми моделями из КНР ситуация другая. Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин назвал "Российской газете" китайские машины, которые быстро ржавеют.

"Если говорить о старых моделях, которые поставлялись в России в 2015 году, то большинство из них очень быстро ржавело - только 30% китайских машин того времени имели оцинковку кузова. К примеру, сейчас невозможно найти Chery Amulet с целым кузовом. Нельзя назвать надежным и Chery Tiggo старого образца: в нем не только отсутствует удобство посадки и эргономика, но возникают и вопросы к качеству используемых материалов при производстве автомобиля.



Также не стоит рассматривать возможность приобретения таких моделей, как Brilliance V3, Foton Sauvana, Haima 7, Hawtai Boliger, Haval H2. Даже если удастся найти экземпляр в хорошем техническом состоянии, могут возникнуть проблемы с обслуживанием, в частности, с поиском и заказом запчастей.



Владельцы Zotye T600 также недовольны качеством сборки автомобиля: перекосы дверей, кривизна сход-развала и отваливающиеся уплотнители - неполный набор выявленных в процессе эксплуатации недостатков автомобиля", - отметил специалист.

Россияне начали массово продавать китайские автомобили. Согласно исследованию «Открытие Авто», на вторичном рынке зафиксировано рекордной количество, выставленных на продажу подержанных китайских автомобилей. Рост предложения китайских автомобилей с пробегом составил 45%.

Эксперты «Открытие Авто» считают, что в 2024 году эта тенденция только усилится и россияне будут продавать подержанные китайские автомобили. С учетом того, что число китайских автомобилей в стране растет, также увеличивается и предложение на вторичном рынке. Пока китайские бренды не входят в список самых продаваемых автомобилей на вторичном рынке, так как еще велики поставки подержанных автомобилей из других стран, которые удовлетворяли спрос последние 30 лет.