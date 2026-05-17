Путин за рулём Aurus, беспилотная Lada и аннулирование прав — итоги недели

Президент России Владимир Путин впервые сел за руль Aurus Komendant, глава АвтоВАЗа допустил производство беспилотных Lada, в МВД предложили изменить правила действия иностранных водительских прав, россияне начали активно перепродавать китайские машины, в Mercedes принял решение прекратить продажи в Берлине — эти и другие события в дайджесте главных автомобильных новостей недели.

Президент АвтоВАЗа допустил выпуск беспилотной машины Lada

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов не исключил появления беспилотных автомобилей в линейке тольяттинского концерна. Мало того, он отметил, что компания уже внедряет современные системы помощи водителю в некоторые автомобили Lada.

Российских автомобилистов предупредили о риске аннулирования водительских прав

ГИБДД напомнила автомобилистам о строгих правилах оформления водительского удостоверения. Любое нарушение этих правил грозит серьёзными последствиями: документ признают недействительным, а водителю придётся проходить медкомиссию и оплачивать госпошлину, чтобы заново получить права. Подробно объяснили, как не попасть в такую ситуацию.

Mercedes-Benz продаёт все автосалоны в Берлине

Немецкий автогигант стремительно избавляется от активов на фоне кризиса. Концерн продаёт все семь автосалонов в столице Германии. Кто станет новым владельцем шоурумов, что ждёт около 1,5 тыс. сотрудников и ограничится ли всё избавлением от этих точек продаж? Все подробности — в нашем материале.

Россияне рассказали возвращения каких брендов они ждут больше всего

На минувшей неделе стало известно, по каким ушедшим из страны маркам сильнее всего скучают российские автолюбители. Большинство ждёт возвращения «корейцев» и «японцев», но не сильно отстают и немецкие бренды. Как изменились любимые россиянами бестселлеры этих брендов — рассказали тут.

Путин впервые сел за руль внедорожника Aurus

Президент России Владимир Путин впервые сел за руль отечественного люксового внедорожника Aurus Komendant. На этой машине он приехал на встречу со своей первой учительницей. Что это за модель и когда ещё глава государства лично водил автомобиль марки Aurus? Мы собрали всю информацию.

Установлен рекорд продаж кроссоверов Tenet T7

В России сменился лидер продаж в сегменте кроссоверов. Паркетник Tenet T7 обошёл другой бестселлер Haval Jolion и попутно установил личный рекорд. Больше подробностей можно узнать в отчёте продаж по итогам апреля.

В России могут изменить правила действия иностранных водительских прав

МВД предлагает изменить принцип отсчёта срока действия водительских удостоверений, полученных за рубежом. Нововведение очень пригодится российским гражданам, которые живут за границей, но часто приезжают на родину. В чём суть изменений — объясняем в заметке.

«В министерствах царит воодушевление». Эксперт — о перспективах седана Senat 900

Новая марка Senat выходит на рынок с седаном 900. Уже известны технические характеристики, габариты и даже точная дата премьеры. Автоэксперт Олег Мосеев уверен, что эта российская новинка найдёт свою аудиторию.

ГИБДД сможет быстрее задерживать нетрезвых водителей

Госдума утвердила поправки, которые упростят процедуру оформления административных дел в отношении пьяных водителей. Инспекторам больше не придётся заполнять шесть разных протоколов — все данные они будут вносить в один-два документа. Эксперт Игорь Моржаретто объяснил, почему это не только ускорит процедуру задержания нетрезвых автомобилистов, но и пойдёт на пользу дорожной безопасности.

Россияне активно избавляются от китайских автомобилей

В сегменте б/у автомобилей в России зафиксирован резкий рост продаж «китайцев»: +42% в апреле относительно прошлого года. Чаще всего перепродают кроссоверы Haval Jolion, Geely Coolray, Geely Monjaro. Однако далеко не все китайские модели выгодно продавать на вторичке. Какие авто из КНР сохраняют высокую остаточную стоимость? Можно узнать в нашей новости.

